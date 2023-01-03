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Росіяни за добу 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

Місто Херсон окупанти атакували 32 рази.

Росіяни за добу 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені
Пошкоджена окупантами школа в Херсонській області
Фото: pivdenukraine.com.ua

Російські окупанти минулої доби 79 разів ударили по Херсонській області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - написав він.

Херсон росіяни атакували 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинули дві людини, девять жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.

Нагадаємо, вчора ворог атакував ринок у центрі Берислава, поранено щонайменше пʼятьох людей.

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