Росіяни за добу 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

Російські окупанти минулої доби 79 разів ударили по Херсонській області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - написав він.

Херсон росіяни атакували 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинули дві людини, девять жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.

Нагадаємо, вчора ворог атакував ринок у центрі Берислава, поранено щонайменше пʼятьох людей.