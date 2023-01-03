На острові Великий Потьомкінський встановили прапор України, але говорити про звільнення зарано, – Гуменюк

Передчасні оголошення про визволення території можуть вплинути на хід подій.

Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області ще зарано.

Про це керівниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафрону.

"Становлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, що це все Україна, і нагадування про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано, треба усвідомлювати, що такі оголошення можуть дуже суттєво вплинути на розвиток", – пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що на відео військового, яке опублікував народний депутат Олексій Гончаренко, йшлося про встановлення на острові прапора, а не про його звільнення. Нардеп же написав у дописі про звільнення.

Фото: скріншот

Великий Потьомкінський острів розташовується між правим і лівим берегами Дніпра. Російські окупаційні війська після відступу з Херсона базуються на лівобережжі, звідки постійно обстрілюють мирних людей у звільнених населених пунктах.