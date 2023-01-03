У місті Краснодар на півдні Росії надрукували 5 тисяч повісток з мобілізації.

Про це повідомив у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Замовлення надійшло 31 грудня

“Замовлення потрібно було зробити терміново – за один день. На бланках відсутні прізвища чоловіків, яких планують мобілізувати до армії окупантів. Дата на бланку також відсутня”, – зазначив Братчук.

Фото: Телеграм-канал Сергія Братчука

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомили, що РФ готує мобілізацію мешканців захоплених територій південної України. На ТОТ призивати планують власників російського паспорта.