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У Краснодарі росіяни надрукували 5 тисяч повісток з мобілізації, – Братчук

На бланках відсутні прізвища мобілізованих.

У місті Краснодар на півдні Росії надрукували 5 тисяч повісток з мобілізації.

Про це повідомив у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Замовлення надійшло 31 грудня

“Замовлення потрібно було зробити терміново – за один день. На бланках відсутні прізвища чоловіків, яких планують мобілізувати до армії окупантів. Дата на бланку також відсутня”, – зазначив Братчук.

Фото: Телеграм-канал Сергія Братчука

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомили, що РФ готує мобілізацію мешканців захоплених територій південної України. На ТОТ призивати планують власників російського паспорта.

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