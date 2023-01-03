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РФ готує мобілізацію мешканців захоплених територій південної України, – Центр нацспротиву

На ТОТ призивати планують власників російського паспорта.

РФ готує мобілізацію мешканців захоплених територій південної України, – Центр нацспротиву
Фото: EPA/UPG

Російська федерація планує нову хвилю мобілізацію, яка торкнеться мешканців захоплених територій південних областей України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Попри заяви вищого керівництва ворог не припиняє “часткову мобілізацію”, яка насправді є масштабною й не має винятків”, – йдеться у повідомленні. 

У ЦНС зазначили, що на початку 2023 року ворог планує нову хвилю й вона буде стосуватись мешканців тимчасово окупованої півдня.

“Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни. Водночас будуть посилені мобілізаційні заходи. На ТОТ призивати планують власників російського паспорта, адже ніяких виключень для “нових регіонів РФ” в Кремлі не будуть”, – додали у Центрі.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков попередив росіян про нову хвилю мобілізації, і закликав її уникати.

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