Попереду ще два зимові місяці – Кулеба закликав партнерів і далі підтримувати Україну

"Перемога України буде перемогою для всього світу".

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів і далі підтримувати Україну.

“Готуючись до ще двох зимових місяців і вступаючи в новий 2023 рік, ми закликаємо партнерів України бути сильними та продовжувати підтримувати нашу країну”, – написав він у Твіттері.

Кулеба додав, що перемога України буде перемогою для всього світу, “вона принесе мир і процвітання всім нам”.

As we brace for two more winter months and head into the new year of 2023, we call upon Ukraine’s partners to stand strong and continue to support our nation. The victory of Ukraine will be a victory for the whole world, and it will bring peace and prosperity to us all. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 2, 2023

Нагадаємо, Кулеба привітав главу МЗС Північної Македонії Буяра Османі зі вступом на посаду голови ОБСЄ і запросив його відвідати Україну.