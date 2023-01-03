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Попереду ще два зимові місяці – Кулеба закликав партнерів і далі підтримувати Україну

"Перемога України буде перемогою для всього світу".

Попереду ще два зимові місяці – Кулеба закликав партнерів і далі підтримувати Україну
Фото: EPA/UPG

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів і далі підтримувати Україну.

“Готуючись до ще двох зимових місяців і вступаючи в новий 2023 рік, ми закликаємо партнерів України бути сильними та продовжувати підтримувати нашу країну”, – написав він у Твіттері.

Кулеба додав, що перемога України буде перемогою для всього світу, “вона принесе мир і процвітання всім нам”.

Нагадаємо, Кулеба привітав главу МЗС Північної Македонії Буяра Османі зі вступом на посаду голови ОБСЄ і запросив його відвідати Україну.

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