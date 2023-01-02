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Грудень 2022 року в Києві був значно теплішим за кліматичну норму

Також у грудні було значно більше опадів, ніж за кліматичною нормою.

Грудень 2022 року в Києві був значно теплішим за кліматичну норму
Фото: facebook.com/UkrHMC

Середньомісячна температура грудня у Києві склала - 0,7 градусів Цельсія. Це вище за кліматичну норму на 1,1 градуса Цельсія. 

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,9 градусів Цельсія. Найтеплішим днем стало 12 грудня, коли максимальна температура досягла 10,7 градусів Цельсія.

У грудні в Києві випало 58 мм опадів. Це становить 123% кліматичної норми грудня у Києві. 

Як раніше повідомлялось, середньомісячна температура листопада у Києві склала 3,1 градуси Цельсія, що вище за кліматичну норму на 0,5 градуса Цельсія.

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