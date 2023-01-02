Польша спростовує російські фейки про “польських найманців”

Російські пропагандисти поширюють ці фейки на внутрішню аудиторію.

Інформація на російських пропагандистських ресурсах про “польських найманців” є неправдивою.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

“Російська пропаганда продовжує поширювати брехню про нібито масову участь і величезні втрати “польських найманців” у війні в Україні”, - написав Жарин.

Він додав, що ця тема є постійним елементом пропаганди в російському інформаційному полі, спрямованої на російську громадськість.

Russian propaganda continues to promote lies about the alleged massive participation and huge losses among "Polish mercenaries" in the war in Ukraine.



This topic is a constant element used in propaganda efforts in the Russian infosphere aimed at the Russian public. pic.twitter.com/drS9aRAtLg — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 2, 2023

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи. Майже 600 із них вже отримали повідомлення про підозру.