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Польша спростовує російські фейки про “польських найманців”

Російські пропагандисти поширюють ці фейки на внутрішню аудиторію.

Польша спростовує російські фейки про “польських найманців”
Фото: Станіслав Жарин

Інформація на російських пропагандистських ресурсах про “польських найманців”  є неправдивою.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. 

“Російська пропаганда продовжує поширювати брехню про нібито масову участь і величезні втрати “польських найманців” у війні в Україні”, - написав Жарин.

Він додав, що ця тема є постійним елементом пропаганди в російському інформаційному полі, спрямованої на російську громадськість.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи. Майже 600 із них вже отримали повідомлення про підозру.

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