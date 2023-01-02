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Біля Бахмута прикордонники відбили штурм окупантів

За попередніми даними, під час невдалого штурму знищено 7 та поранено 9 росіян.

Біля Бахмута прикордонники відбили штурм окупантів
Фото: Скрін з відео

У понеділок, 2 січня, прикордонники прийняли два важкі бої на околицях Бахмута.

Про це повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби України.

Один бій тривав понад чотири години, з 12:30 до 16:50, він відбувся в районі населеного пункту Підгороднє. Група з близько трьох десятків російських окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт. Штурм вдалося відбити. За попередніми даними, знищено 7 та поранено 9 росіян. Українські прикордонники втрат не зазнали.

На іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом з підрозділом Сил спеціальних операцій в інтервалі від 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових. 

Аеророзвідка Сил спеціальних операцій підтвердила втрати окупантів: п'ятьох росіян було ліквідовано, ще трьох – поранено.

Нагадаємо, що за даними Східного угруповання ЗСУ, окупаційні війська РФ на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить цього зробити.

31 грудня на Бахмутському напрямку Росія втратила 171 окупанта вбитими, понад 200 – пораненими.

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