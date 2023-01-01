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Керівництво РФ не дозволить оперативну паузу під Бахмутом, - Східне угруповання ЗСУ

Активні бойові дії поблизу Бахмута тривають понад п'ять місяців.

Керівництво РФ не дозволить оперативну паузу під Бахмутом, - Східне угруповання ЗСУ
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Окупаційні війська РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить своїй армії цього зробити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує УНІАН.

Він нагадав, що активні бойові дії поблизу Бахмута тривають понад п'ять місяців. Весь цей час російські військові, які невпинно штурмують позиції ЗСУ, потребують паузи.

"Вони, можливо, й потребують оперативної паузи, скажімо, керівники середньої ланки це розуміють. Але з огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що він ніколи не відступає. Відтак, вони заручники цього і змушені продовжувати цей конвеєр смерті", - пояснив Череватий.

За словами речника, Росія ще має ресурси, аби підтримувати активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Зараз окупанти кидають на передову завербованих в'язнів, найманців з ПВК та мобілізованих.

Нагадаємо, що 31 грудня на Бахмутському напрямку Росія втратила 171 окупанта вбитими, понад 200 – пораненими.

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