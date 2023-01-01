Російські окупанти вбили минулої доби двох цивільних українців

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинуло 2 цивільних громадян, зазнали поранень - 50.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Отже, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 31.12.2022 (станом на 09:00 01.01.2023) становлять:

Дніпропетровська область - 1 поранений

Донецька область - 1 поранений

Запорізька область - 5 поранених

Миколаївська область - 6 поранених

Харківська область - 1 поранений

Херсонська область - 1 загиблий, 4 поранених

Хмельницька область - 10 поранених

Київ - 1 загиблий, 22 поранених.

Нагадаємо, що у Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.