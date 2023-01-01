Російські окупанти вбили минулої доби двох цивільних українців

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинуло 2 цивільних громадян, зазнали поранень - 50.
Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Отже, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 31.12.2022 (станом на 09:00 01.01.2023) становлять:
- Дніпропетровська область - 1 поранений
- Донецька область - 1 поранений
- Запорізька область - 5 поранених
- Миколаївська область - 6 поранених
- Харківська область - 1 поранений
- Херсонська область - 1 загиблий, 4 поранених
- Хмельницька область - 10 поранених
- Київ - 1 загиблий, 22 поранених.
Нагадаємо, що у Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.