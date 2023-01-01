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У Хмельницькій області померла 22-річна поранена російським обстрілом

Вона була госпіталізована у вкрай важком стані. 

У Хмельницькій області померла 22-річна поранена російським обстрілом
Фото: www.0629.com.ua

У Хмельницькій області померла 22-річна поранена внаслідок учорашнього російського обстрілу.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм", – написав він. 

Нагадаємо, вчора під час масованої російської атаки на Україну у Хмельницькій області було пошкоджено вісім транспортних засобів, 13 житлових будинків, складські приміщення. Є влучання в АЗС. Госпіталізовано вісьмох цивільних осіб, наймолодшій постраждалій – 19 років. 

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