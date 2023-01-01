У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, у Генічеську окупанти закрили виїхзд з міста, – ОВА

За минулу добу і цієї ночі обстрілів зазнали також Сумська, Чернігівська, Хмельницька, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Харківська, Миколаївська області.

Минулої доби Київська область зазнала масованого ракетного удару. Уночі область відбила атаку дронами-шахідами. По столичному регіону ворог запустив майже три десятки безпілотників.

Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

У Хмельницькій області вчора внаслідок ракетного удару пошкоджено вісім транспортних засобів, 13 житлових будинків, складські приміщення. Є влучання в АЗС. Госпіталізовано вісьмох цивільних осіб, наймолодшій постраждалій – 19 років, дівчина 22 років була у важкому стані, за оновленими даними від голови ОВА, вона померла.

У Чернігівській області минулої доби був один обстріл – з мінометів росіяни стріляли по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

У Сумській області протягом минулої доби ворог завдав 110 ударів по прикордонню. Під обстрілами були шість громад: Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська. Вночі, близько опівночі, по Середино-Будській громаді прилетіло шість мін. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Запорізькій протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників із танків, застосував реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі Запоріжжя, Гуляйполя, Оріхова, Полтавки, Дорожнянки, Залізничного, Червоного, Степового, Малих Щербаків, Новоданилівки, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Кам'янського, Степового.

Є руйнування, детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області росіяни у новорічну ніч двічі обстріляли Нікопольський район. Від російських "Градів" та важкої артилерії постраждали Червоногригорівська та Нікопольська громади. В Нікополі поранена жінка. У місті понівечені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки, лікарня, дві аптеки, банк, магазини і лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих. Над областю будо знищено один дрон-камікадзе.

У Харківській минулої доби російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл області. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.

У Луганській області на Куп’янському напрямку протягом 31 грудня ворогом обстріляні Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Макіївка, Невське, Діброва та Червонопопівка. Ситуація в області складна.

У Донецькій області вчора ввечорі обстріляли Олексієво-Дружківку. Постраждалих немає. Вночі – артобстріли Вугледара та населених пунктів громади. Також вночі – обстріли Торецька, руйнувань зазнали щонайменше п'ять приватних будинків. Уночі з ракетних систем залпового вогню ворог обстрілював Авдіївку, поодинокі прильоти по старій частині міста. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста, тривали хаотичні, поодинокі прильоти.

У Миколаївській області сьогодні вночі та зранку ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Без жертв. Також зранку, о 04:50, під ворожими обстрілами був населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Вчора вдень Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальних заклади. Також сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

У Херсонській області ситуація залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон.

Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

Увечері 31 грудня ворог бив з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці перебували двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення. Постраждалих доправили до лікарні. Більше 20-ти разів росіяни обстріляли село Станіслав, є пошкодження будівель, електромереж та газогону.

Загалом через обстріли постраждали двоє дітей та одна доросла людина. У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання — центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.