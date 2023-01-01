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Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами

У ЗСУ нагадали, що Україні треба більше таких зенітних комплексів.

Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
Фото: commons.wikimedia.org

Українські бійці протиповітряної оборони "на відмінно" освоїли зенітні ракетні комплекси NASAMS, які в ніч на 1 січня знищували іранські безпілотники-камікадзе.

Про це речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону, інформує УП.

"Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили. Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має: під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі. Це говорить про те, що в нас просто їх мало, ракети є, а самих ЗРК нам треба більше", - сказав Ігнат.

Він підтвердив, що всі 45 дронів-камікадзе, направлені ворогом на Україну в новорічну ніч, були знищені підрозділами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія може атакувати Україну безпілотниками, поки готується до нового ракетного удару. 

Київська міська військова адміністрація оприлюднила узагальнені дані щодо нічної атаки Росії на столицю. В районі Києва виявили 32 повітряні цілі, всі було знищено. Ще 13 ворожих безпілотників іранського виробництва збили до опівночі. 

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