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Цієї ночі ППО збила 45 "шахедів"

З них 32 – уже 1 січня. 

Цієї ночі ППО збила 45 "шахедів"
Фото: Повітряні сили

У новорічну ніч російську окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". Сили оборони знищили 45 апаратів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році", – йдеться у повідомленні.

КМВА повідомляла, що ці 32 цілі знищено в повітряному просторі Києва і поблизу нього. У Київській області уламки безпілотника росіян впали на дитячий спортивний майданчик. На апараті було написано "з новим роком". 

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