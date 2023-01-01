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У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)

Попередньо у столиці пошкоджено автомобіль.

У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Фото: Одеса офіційно

У Київській області працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Київщина. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, повітряна тривога оголошена у всіх областях країни.

Оновлення 00:52. Про роботу ППО у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлення 00:55. Попередньо, уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, як повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба, унаслідок російського удару у суботу, 31 грудня, у Київській області є декілька пошкоджених цивільних обʼєктів. Постраждалих немає.

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