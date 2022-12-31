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25 рятувальників отримали нагороди у 2022-му посмертно

248 здобули державниі нагороди.

25 рятувальників отримали нагороди у 2022-му посмертно
Фото: ДСНС

Упродовж 2022 року нагороди здобули 6 404 рятувальники. 

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, 248 з них – державними нагородами, 25 – посмертно. 

Відзнаками Верховної Ради України нагороджено 12 осіб, Кабінету Міністрів України – 22, Міністерства внутрішніх справ України – 652, Державної служби України з надзвичайних ситуацій – 5 470 рятувальників.

“Ми вітаємо героїв без зброї із заслуженими нагородами, вклоняємося перед сміливістю і відвагою кожного українського рятувальника і бажаємо їм сил для подальшого служіння на благо Українського народу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 31 грудня росіяни провели масовану ракетну атаку України. Були атаковані Київ, Миколаїв, Хмельницький та інші міста. Зокрема, внаслідок російської атаки на Київ поранено 20 людей, ще одна людина загинула

При цьому українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет.

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