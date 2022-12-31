Також одна людина загинула.

Внаслідок російської атаки на Київ, яка сталася вдень 31 грудня, поранено 11 людей.

Про це у Телеграм написав мер Києва Віталій Кличко.

"На цю годину до медичних закладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ", - написав мер міста.

Оновлено. Вже відомо про 20 потерпілих внаслідок російської атаки на Київ.

"Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці. Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає", - написав у Телеграм Кличко.

Раніше Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики.

Фото: тг-канал Цаплієнка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка Наслідки обстрілів Палацу 'Україна'

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

У Миколаєві через російські обстріли спалахнула пожежа. Є потерпілі.

Також у Хмельницькій області є влучання. Поранено чотирьох людей.

Фото: ОПУ Наслідки обстрілів готелю у Києві.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ