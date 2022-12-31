Один з вибухів під час повітряної тривоги пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі Києва.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Телеграм.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - написав Кличко.

Також потім мер додав, що вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

"У Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт", - додав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Солом'янському районі уламки ракети потрапили у приватний будинок, уточнили в Офісі президента.

Оновлено. Внаслідок російського удару є загиблий.

"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих. Медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів", - написав Кличко.

Як потім додав мер, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - в украй важкому стані. Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих.

Нагадаємо, Росія запустила по Україні ракети, оголошено повітряну тривогу в усіх областях. Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині та декількох інших областях тимчасово обмежують електропостачання.