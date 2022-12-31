Недоречно зараз говорити про ймовірні напрямки наступу росіян, - Резніков

Російська Федерація може підготувати до наступу свій військовий потенціал не раніше лютого, однак сьогодні говорити про напрямки можливого наступу недоречно. Вище військове керівництво України готується до всіх можливих сценаріїв, навіть до найнеприємніших.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Якщо, наприклад, росіяни приймуть рішення йти в наступ, то за можливістю підготувати свій контингент це реалістично може бути не раніше лютого. Виходячи з того, що вони, провівши першу хвилю часткової мобілізації, за нашими оцінками, 150 тисяч одразу направили безпосередньо до України (вони воюють сьогодні замість тих втрат, яких зазнали росіяни вбитими та пораненими), а ще 150 тисяч готують у різних таборах на різних територіях. Але питання, звідки вони підуть, мені видається зараз недоречним, тому що це буде залежати від їхніх планів, а головне – від нашої підготовки. А ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв”, - наголосив Резніков.

Він також відзначив, що наразі невідомо, яким буде ударне угруповання ворога, якщо росіяни приймуть рішення його створювати на території Білорусі, і чи будуть вони залучати білоруських військових безпосередньо до операції. Тому сьогодні говорити про наступ росіян недоцільно.

Водночас міністр вважає, що вирішальним залишається питання чи відбудеться повне поглинання Білорусі як такої та чи залишиться її суб’єктність. Він також відзначив, що в Білорусі немає такого рівня антиукраїнської пропаганди, як у Росії.

Нагадаємо, що наразі на білоруських полігонах налічується 11 000 особового складу армії Російської Федерації та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки країни-окупанта.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зараз не бачить ознак підготовки нового наступу ворога на Київ з території Білорусі.