Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»

«Ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Навіть до найнеприємніших»

Соня Кошкіна: В інтерв’ю The Guardian ви сказали, що новий наступ Росії можливий ще до лютого. Йдеться про застосування угруповання, яке нараховує близько 150 тисяч осіб. За вашими оцінками, це може бути наступ з Білорусі чи з Білорусі й одночасно на сході та півдні України?

Коли ми щось говоримо тому чи іншому виданню, бажано брати всю картинку. Коли одна фраза береться, то й сенс, відповідно, змінений.

На питання, чи є ризики вторгнення з Білорусі, я сказав: «Так, маючи такого незручного сусіда, ризик залишається». Якщо, наприклад, росіяни приймуть рішення йти в наступ, то за можливістю підготувати свій контингент це реалістично може бути не раніше від лютого. Виходячи з того, що вони, провівши першу хвилю часткової мобілізації, за нашими оцінками, 150 тисяч одразу направили безпосередньо до України (вони воюють сьогодні замість тих втрат, яких зазнали росіяни вбитими та пораненими), а ще 150 тисяч готують у різних таборах на різних територіях: і в Росії, і в Білорусі, в частині тих окупаційних міст, з яких вони поведуть наступ.

Але питання, звідки вони підуть, мені видається зараз недоречним, тому що це буде залежати від їхніх планів, а головне – від нашої підготовки. А ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв: Генштаб це пропрацьовує, доповідає на Ставці головнокомандувача, і, відповідно, все військово-політичне керівництво країни, починаючи від Верховного головнокомандувача, Президента України, в курсі, і ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Навіть до найнеприємніших.

С.К.: Очевидно, одним з головних завдань ворога – якщо ми говоримо про ймовірний наступ з боку Білорусі – є відрізання наземних шляхів постачання західної допомоги. Чи маємо якийсь план протидії конкретно цьому?

Яким буде ударне угруповання, якщо росіяни приймуть рішення його створювати на території Білорусі, і чи будуть вони залучати білоруських військових безпосередньо до військової операції, чи погодиться на це керівництво Білорусі – питання. Тому сьогодні говорити про наступ, угруповання – його немає. Йде навчання – так. Вони проводять злагодження – так. Але це буде залежати від поняття повного поглинання Білорусі як такої, її суб’єктності. Якщо воно відбудеться, якщо білоруські солдати будуть готові виконувати накази російських генералів – це один сценарій. Якщо білоруські солдати не будуть готові виконувати накази російських генералів, а лише своїх – білоруських – це абсолютно інший сценарій.

Я просто хочу нагадати, що такого рівня антиукраїнської пропаганди в Білорусі, як в Росії, на щастя, немає. Тої потреби, жаги саме в білоруського народу йти війною на Україну я не бачу. Це теж питання балансування білоруськими політичними силами останніх більш як 10 місяців.

Що стосується спроби перерізати нам сфери постачання – це мрія росіян, це один зі сценаріїв, звісно, який ми розглядаємо. Відповідно, ще раз повторюю, Генеральний штаб Збройних Сил України і Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв – це і наші прикордонники, і Нацгвардія, і підрозділи тероборони, які входять до складу Збройних Сил України. І, звісно, ми точно знаємо місця, з яких теоретично/гіпотетично вони могли би спробувати здійснити цей наступ.

Але я хочу нагадати всім нам, що в лютому цього року вони розпочали широкомасштабне вторгнення з усіх боків, лізли, як ті таргани, і ця тактика і стратегія не принесла їм успіху. Вона принесла їм перші втрати, руйнацію їхніх логістичних ланцюжків, відповідно – звільнення Київської, Чернігівської, Сумської областей перших етапів цієї україно-російської війни, її відкритої частини, яка почалася в 14 році. Потім гострі зміни – Харків, Херсон…Тому, скажемо так, знову піти непідготовленими на заході зі спробами там щось перерізати – в мене питання: а утримувати ви як плануєте? Це ж треба гарнізони там тримати, постачання логістичне мати, треба давати їжу, набої, паливо. А місцеве населення на заході Україні буде спокійно зустрічати вас з короваями на вулиці. Ага. І з квітами.

На мій погляд, це апокаліптичний сценарій для білоруського режиму.

С.К.: Чи є якісь плани евакуації мирного населення на випадок, якщо все ж таки наступ станеться?

В нас мирне населення сьогодні знаходиться в окупації, мирне населення сьогодні воює, мирне населення дбає про економіку. Немає такого плану вивезти всю країну із країни, і хто залишиться в Україні? Звісно, є плани, це якісь важливі документи, ще якісь речі, це відпрацьовано в кожного на місці. Але поняття евакуації мирного населення… Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння. Але зараз говорити про план евакуації населення по всій території України, це точно сіяти паніку.

С.К.: Ну, я мала це спитати.

…Знаєте, у нас в плані ще з радянської доби було написано, куди мала б відбутися евакуація міністерств у разі початку війни, вторгнення в Україну – в захищені пункти управління. Знаєте, де вони майже всі знаходились – на сході і півночі України. Тому що готувалися вони ще за радянської доби, і всі думали, що ворог нападе з Європи. А сусід такий величезний, дружній, ніколи не нападе, а буде навпаки захищати. Все вийшло навпаки.

«В 2008 році могли взяти в НАТО нас і Грузію, і я переконаний, що цей світ інакше б розвивався»

Олег Базар: За словами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, Росія зараз знаходиться в глухому куті, не має реальної спроможності чогось домогтися. Але те саме – з якимись варіаціями – можна сказати і про нас. Зокрема, очільник Збройних Сил України Валерій Залужний в одному з останніх інтерв’ю зазначив, що для перемоги йому потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Згодом ви додали, що така кількість потрібна для однієї, максимум двох наступальних операцій. А для повноцінної перемоги потрібно значно більше. Власне, президент Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським сказав, що масове постачання тієї зброї, яку ми просимо, може розколоти НАТО, і надання потужних систем – це реально ризик для того, щоб Росія не пішла на більшу ескалацію. Де ця тонка межа між тим, щоб Росія не пішла на ще більшу ескалацію, на думку наших західних партнерів, і тим, щоб ми максимально швидко виграли цю війну?

Питання спробувати не підняти до чергового рівня ескалації ситуацію з боку західних партнерів постійно звучить і ми до цього вже звикли. Це для нас вже як must have, тому що теорія «Don’t provoke Russia» з 2008 року голосно звучить, але вона не працює, про що ми постійно говорили, говоримо і будемо говорити нашим партнерам.

В 2008 році могли взяти в НАТО нас і Грузію, і я переконаний, що цей світ інакше б розвивався. І безпекова архітектура, напевно, спрацювала б. Але цього не сталося, не хотіли провокувати росіян, і вони на це відреагували відповідно – в 2008 році частково окупували землі Грузії. Потім вони це зробили в 2014 році – частково окупували Донеччину, Луганщину та Крим, тобто відтяли собі частково землі України. А сьогодні, у 2022 році, почали вже широкомасштабний наступ, маючи мрію захопити Україну, встановити свій режим. Тобто ця теорія не працює. На щастя, наші західні партнери певною мірою це оцінили і зрозуміли, тому ми маємо таку безпрецедентну сьогодні підтримку і допомогу.

Ми маємо набір такої сучасної зброї, про яку тридцять років мріяти не могли. Навіть рік тому не могли мріяти про це. Ми заберемо купу часу нашого з вами спілкування, якщо будемо просто перераховувати все, що ми маємо сьогодні на озброєнні, що ми отримали за 10-11 місяців.

Що стосується цієї межі, про яку ви кажете… Я стриманість позицій наших західних партнерів читаю так: вони ще не наважуються давати нам зброю, яка може вражати на відстані 300 і більше кілометрів, тому що переживають, що ми, виконуючи свої бойові завдання, обираючи стратегічні цілі, абсолютно легітимно, можемо завдати ураження по території Російської Федерації. Тоді росіяни пред’являть їм рахунок, скажуть: «Ну, бачите, по суті, вашою зброєю вже воюють на нашій території». Оце стримує наших західних партнерів, тому що, дійсно, в Альянсі не всі проукраїнські або проєвропейські однозначно. Є ті, хто вагається політично, а є ті, кого на голку посадили – або газову, або нафтову, бензинову абощо. Ми це з вами чудово знаємо.

Всі ми пам’ятаємо, як рік тому ніхто не міг закрити «Північний потік-2». Уряд Німеччини нам казав, що тут нічого такого, це чиста економіка, господарка, business as usual. На щастя, в Берліні вже змінили свою риторику. І не просто риторику, а ми реально отримуємо серйозну допомогу, і політично все виглядає абсолютно інакше. Але залишилась Угорщина, наприклад, яка тримає свою позицію, і є, по суті, представником Російської Федерації там (а Європі, – LB.ua) і може заблокувати будь-яке рішення. Тому позиція президента Байдена мені абсолютно зрозуміла. Всі рішення в НАТО приймаються одностайно, одноголосно, право вето спрацьовує. Тому, приймаючи те чи інше рішення, вони мають як лідери, як лідерська країна, шукати баланси, компроміси, щоб не отримати розкол усередині Альянсу. Бо росіяни мріють про цей розкол.

Мета цієї відкритої частини війни – розхитати Європу, розхитати НАТО, зруйнувати, показати його слабкість. На щастя, цього не сталося. Я думаю, що такої потужної позиції і єдності в Європі і НАТО не було останні десятки років. І вона пішла з Кремля.

Але сьогодні от ця, як ви кажете, межа – це засоби дальнього ураження: ті ж ATACMS, літаки, які от можуть спричинити ключовий поворот. Чому це так? Тому що все одно всі вважають, що Росія ж нікуди не дінеться, вона ж все одно ще суб’єктна поки що. Величезна країна з ядерним запасом, населенням понад 130 мільйонів, величезною територією, цікавими запасами різних копалин. Тому просто так взяти і про неї перестати думати – в принципі, нереалістичний план. Тому вони мріють про стіл переговорів, про якусь угоду. Не сьогодні – завтра, післязавтра, після післязавтра. Можливо, зміниться режим або персоналії в Кремлі, і з кимось треба буде сідати і домовлятися. І от для того, щоб залишити собі оцей місточок для домовленостей, вони ведуть таку неоднозначну до кінця політику.

Але ви бачите, щоразу росіяни самі допомагають зменшити цей місточок. Вони почали тероризувати своїми обстрілами цивільне населення і наші об’єкти інфраструктури, переставши з українськими Збройними Силами, почали воювати з мирним населенням – ми моментально отримали нарешті суттєве збільшення допомоги у нашій протиповітряній обороні. Про «Патріоти» ми з вами мріємо декілька років, але ніхто не вірив, що це можливо. А це вже сталося. Рішення ухвалено, оголошено, зараз триває процес підготовки.

Нагадаю ситуацію, коли я їздив в Сполучені Штати у відрядження, тільки призначений, і просив просто «стінгери». Мені відмовили, казали, що це неможливо. А сьогодні це не просто можливо, це нормально і реально. І «стінгери», і «енлави», і «джавеліни», і вісім типів артилерійських систем 155 калібру, це теж було неможливо ще в березні. Я просив – спочатку казали ні. А в травні ми їх отримали. MLRS, HIMARS теж були неможливі – а ми маємо і нищимо ворога. І таких прикладів багато. Тому я переконаний, що можливо все. Як і «патріоти», можливі й літаки і танки, і ATACMS, просто все поступово йде, тому що росіяни самі підіймають рівень цієї ескалації, що змушує наших партнерів ухвалювати рішення так, щоб відповідь була дзеркальна.

С.К.: Головне, щоб для наших партнерів не став пріоритетом наш постійний захист, але не можливість контрнаступальної операції. Тому що контрнаступальна операція, в залежності від її параметрів, може бути ними сприйнята як щось агресивне, що провокує Росію, зокрема, на застосування ядерної зброї.

Річ у тім, що наші партнери теж не мріють роками підтримувати нас в цій війні, це виснажує їхні ресурси теж.

С.К.: Це логічно, але зараз виглядає трошки інакше.

Наші партнери, це як казали у Радянському Союзі, – капіталістичний світ, в першу чергу, а капіталізм – дуже прагматичний. Капіталісти рахують гроші. Платники податків рахують гроші. Ті, хто розпоряджається цими податками, рахують гроші. І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я це чую на «Рамштайні» системно від міністрів оборони.

Наведу простий приклад. Вони сьогодні запустили роботу свого ВПК і укладають з ними контракти, щоб ми на системній, ритмічній основі отримували допомогу – набої, зброю, ремонт, запчастини тощо. Але вони теж розуміють, що на все є цикл. Сьогодні вони отримали політичну підтримку, проголосували бюджет на наступний рік і мають свій коридор, горизонт планування. Що буде далі – невідомо. Тому вони зацікавлені сьогодні інвестувати в країну, яка буде вже мирна, яку можна відновлювати і відбудовувати. Але, дійсно, у них є потреба понизити потенціал Росії як агресора, як головної погрози. В Мадриді, на саміті, затвердивши стратегію НАТО на 10 років, Російську Федерацію визнали головною загрозою. Тому сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію. І про те, що колись вона була «другою армією світу», вже не говорять.

Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян в танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися за мінімум п’ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів. І вони (країни НАТО, – LB.ua) вміють рахувати ресурси, тому вони відчувають цей момент.

Давайте не забувати, що в нас не вірили до початку цієї агресії, були переконані, що ми впадемо за три дні, за 72 години – столиця, за два-три тижні – вся країна. Максимум буде партизанська війна, і тому нам давали більше засобів ураження, зброї для партизанської війни. А коли побачили, що український народ і не планує падати і здаватися, весь – від солдата до генерала, від ДСНСника, залізничника, лікаря, ІТ-шника, вчителя, журналіста, юриста. Ніхто. Президент сказав: «Мені таксі не треба, мені зброю дайте», уряд працює в Києві, парламент працює, всі системи працюють. Нічого, що дистанційно, ми на ковіді навчилися дистанційно працювати. Уряд три-чотири рази засідав на добу і ухвалював всі необхідні рішення легко.

Системно Україна витримала, вистояла. Наша з вами стійкість і спротив показали всьому світові, що це, виявляється, абсолютно реально. Багато хто думав, що проти великої радянської армії буде воювати маленька радянська армія, яка, звісно, приречена на поразку. Але ми за 8 років, з 2014-го, і після двох революцій, точно не радянська армія. Давно. Ні наші генерали, ні наші офіцери, ні наші солдати. Системи, підходи, все. І от як наслідок вони (західні партнери, – LB.ua) повірили, що це реально. А їхні виборці почали тиснути на політиків, що треба допомагати українцям, вони виборюють своє право на існування, свої цінності, свободу, а це європейські цінності. І все, в них варіантів немає – нам почали допомагати. Ще важливий момент, як швидко ми опановуємо техніку, як ми її модернізуємо.

О.Б.: Чому частина наших партнерів все-таки дивиться на ситуацію з позиції «якби не спровокувати Росіяю на ескалацію», а не з позиції «що нам треба зробити для України, щоб вона остаточно перемогла».

Я б, напевно, конкретно так не стверджував. Дуже сильно змінилася ситуація, на відміну від подій ще 10 місяців тому. Те, що ми казали з вами на початку, що невіра в нас і оцінка, що ми неспроможні протягом 72 годин встояти, змінилась сьогодні бажанням бути партнерами в цій перемозі. І Захід інвестує якраз зброєю і підтримкою, санкціями, політичними рішеннями, власними обмеженнями в нашу перемогу саме на полі бою. Послухайте, як змінилася риторика в багатьох публічних осіб – від генсекретаря НАТО пана Єнса Столтенберга, який ну прямо вже відверто каже, що на полі бою має перемогти Україна, і, наприклад, канцлера Шольца.

С.К.: Який від початку займав дуже непроукраїнську позицію.

Скажімо так: прагматичну пронімецьку, business as usual, тому що економіка німецька залежить від газу російського. Так зручніше і простіше. Але Європа вистояла завдяки блискучим політикам, таким як Урсула фон дер Ляєн, Роберта Мацола, Шарль Мішель і так далі. І от ми маємо результат: Європа закачала в газові сховища практично все, що їм потрібно на зиму без «Газпрому». «Газпром» – банкрут. З точки зору довіри як партнера він ніколи не повернеться в порядок денний. От це я вам точно кажу.

Європа до росіян по газу не повернеться найближчі десятиліття. Вони їм просто не вірять вже, от в цьому нюанс. Вони зрозуміли, що таке залежність від цієї газової голки, оця наркозалежність.

Сьогодні питання «Північного потоку» закрито. Сумніву в мене з цього приводу немає – європейці не будуть з росіянами мати бізнес.

С.К.: Тобто можна підсумувати, що Європа і Штати не будуть спонукати нас підписати з росіянами якийсь умовний, підкреслюю, «Мінськ-3», «Мінськ-4» чи щось таке, щоб поставити конфлікт на паузу?

Я думаю, що сьогодні спонукати вони точно нас не будуть аж ніяк. І візит президента Зеленського нещодавно в Сполучені Штати…

С.К.: Де вас, до речі, не було, що дивно.

Нічого дивного немає. Я в мирні часи собі дозволяв їздити з президентом разом. Але, вибачте мені, і я, і Головнокомандувач, ми залишались в Україні. Це абсолютно нормально. І прем'єр-міністр, і спікер парламенту.

Мені поїхати в США, покататися, щоб ще раз побачити Ллойда Остіна, сенсу жодного немає, я з ним побачусь в січні знову – у нас з ним є клуб «Рамштайн». На телефоні я з ним раз на тиждень, умовно кажучи, в листуванні ще частіше, і це стосується всіх міністрів оборони.

Кататися просто в Штати на добу? Ну який сенс? Посидіти на перемовинах? З шановним паном Блінкеном і паном Байденом, і Остіном бачилися в Варшаві, в березні, коли складно було. Тому абсолютно мудро був підібраний склад делегації саме тих, хто там мав би бути.

С.К.: Коли наші партнери почнуть мислити в категоріях: «що нам усім робити з Росією»?

Я пробував на це питання відповісти в своєму дописі на платформі Atlantic Council якраз з цього приводу: що вони мають думати про те, що робити взагалі з Росією завтра, тому що я відчуваю за своїми спостереженнями і фактами, в Росії будуть дуже сильні тектонічні зміни, зсуви, і як така імперія або федерація вона припинить своє існування. Там буде щось оновлене.

От яке воно буде оновлене, і хто буде контролювати загрозу під назвою «ядерні запаси і арсенали», оце, напевно, турбує Захід. Оскільки вони не знайшли рішення, що робити з цим, в чиї руки воно може потрапити, і де воно знаходитиметься, їм простіше сприймати це як якийсь один суб’єкт. Нехай от з таким Кремлем, з таким режимом, з яким теоретично про щось якось можна домовитися, купити, заспокоїти. Тобто Захід дуже інертний, на жаль. Але в них, якщо прийнято рішення, воно вже довго-довго їде. Оце і погано, і добре. Наприклад, санкції довго розганялися, але ж якщо росіяни мріють, що завтра вони будуть «паїньками», і з них знімуть санкції – ні. Санкції ще будуть довго діяти, навіть якщо вони нібито вдадуть, що вони «паїньки».

С.К.: Чому, на вашу думку, санкції не подіяли так швидко, як би нам в Україні хотілося. Хоч майже рік вже триває велика війна.

Мені здається, що кожен раз, приймаючи рішення про ті чи інші санкції, західний світ виходив в першу чергу з власного відчуття їхнього порядку денного. Вони не хотіли політично роздратувати своє населення тим, що отримують якісь обмеження, подорожчання цін на щось, втрату того ж дешевого газу або збільшення ціни за цей газ, а це здорожчання всього, втрата якихось можливостей, можливості продавати свої шампанське в Москві російським гулякам.

Спитайте Миколу Точицького, чинного заступника міністра (закордонних справ, – LB.ua), який працював до цього послом спочатку в Страсбурзі, потім в Брюсселі. Він вам розкаже, як росіяни засівали там ресторанами, театрами, гулянками і тому щоразу при ухваленні пакета санкцій вони йшли на певні афери. Їм треба було знайти аргументи, чому європеєць, звичайний бюргер, має терпіти заради якогось там українця. Особливо при розкрученому іміджеві, який підкручувався ще росіянами і їхньою пропагандою, що ми країна радянська, взагалі наполовину росіяни, що ми корумповані найбільше серед всіх, якісь дурні. Це ж було. Цей імідж існував.

В якийсь момент ми теж сприяли цьому іміджу. Наші корупційні скандали, залежність від впливу політичного бізнесу і багато чого – не мені вам розповідати про нашу судову систему, ми все це знаємо. Але сьогодні ми змиваємо кров’ю цей імідж. Сьогодні імідж сприйняття українців вже інший в світі. Це імідж людей, які не побоялися і за свою свободу ідуть вмирати, які стоять щитом всього цивілізованого світу. Це Давид проти Голіафа, який його сьогодні вдало б’є. Він ще його не повністю поклав, тому йому праща потрібна, і не одна, і каменюки до цієї пращі більш серйозні, хоча б кілометрів на 300, як ATACMS, щоб добити до цього Голіафа. Тому я переконаний, що сьогодні Захід інвестує в нашу перемогу, але нам важливо, щоб він захотів і далі інвестувати в наше відновлення. Ми маємо показати, що ми теж змінилися, що поріг толерантності до корупції максимально низький.

«Я переконаний, що напис «Made in Ukraine. Tested in the battlefield» або «Combat tested»буде знаком якості номер один для всього світу»

С.К.: В етері нещодавнього телемарафону ви зазначилии, що на наступний рік Україна вже уклала багато контрактів на постачання необхідної зброї та амуніції до неї, і наші партнери також. Можете більш детально про це розказати, тому що існує дуже багато суперечок на цю тему?

Я не можу відповісти. Я не можу розказувати деталі ні контрактів, ні угод, ні так далі. Для чого, щоб ворог це прочитав?

С.К.: Яким чином долати дефіцит снарядів. Зокрема, 122-го калібру.

Країни, в яких є запаси, такі як Китай, Пакистан, Індія, в них своя позиція, вони її там тримають – вони не планують поки що ділитися (озброєнням, – LB.ua), на жаль, з нами, на щастя, з ними – теж. Тому виклики – що будуть закінчуватися наші запаси старорадянського режимного озброєння і амуніція до них 122-й і 152-й – були зрозумілі нам на початку цього вторгнення, коли ми побачили інтенсивність ведення бойових дій. Саме тому вже в березні я почав розмови з нашими партнерами, починаючи від візиту в Лондон до Бена Воллеса, в листуванні, в спілкуванні з Ллойдом Остіном, переконувати їх, що треба змінювати філософію допомоги нам, продовжувати шукати 152-й і 122-й калібр з запасів, які в них були ще з часів афганської операції, але вже думати про навчання і перепідготовку наших артилерійських екіпажів на 155-й калібр.

Спочатку вони казали: Олексію, навіщо ми вам будемо допомагати шукати? Я кажу: друзі, 152-й і 122-й завершиться, і ви його не знайдете, його буде менше, менше, менше, менше. Тому ви все одно нас переведете на свій натівський стандарт. І це відбулося. В травні ми отримали перші М777 з Америки, як ви знаєте, і це змінило філософію підтримки. Сьогодні ми маємо 8 систем 155-го калібру від різних країн, які справно воюють, і до них ми вже отримали 155-й калібр. Тому треба бути реалістами, що з часом має відбутися повне заміщення артилерії поступово на натівський стандарт. І якщо умовно в нас 152-й і 122-й, то в них це 155-й і 105-й.

В артилерії є різні задачі, є задача артилерійського ураження і ракетного в інтересах всієї операції, а є конкретно в конкретних підрозділах – це підтримка своєї піхоти, контрбатарейна боротьба. Для цього потрібні різні калібри, це різні історії. Тому зациклюватися на 122-му… Так, його не вистачає. І 152-го не вистачає. Тому що радянські запаси ніхто не поповнює, немає де поповнювати. Заводів таких бракує…

С.К.: Чи немає сенсу спробувати створити власне виробництво?

Воно у нас є. Сьогодні ми проводимо випробування, деякі взірці ми вже затвердили і уклали контракти на виробництво. Деякі – на укладанні контрактів, і це абсолютно правильний підхід, тому що ми маємо бути незалежні у всьому, в тому числі у постачанні собі амуніції. Чим більше ми будемо незалежні, тим нам буде легше. Тому що навіть завтра, після перемоги над Російською Федерацією, росіяни не заспокояться, і, на жаль, жоден винахід Ілона Маска в космос не відвезе їх усіх. Цей сусід залишиться. А це означає, що вони будуть мріяти про реванш і про помсту. Зміниться режим, але вони такі, які вони є. І через п’ять років будуть мріяти повернутися з реваншем, або через десять.

Єдина запорука, що вони цього більш ніколи не зможуть зробити, – це потужний сектор безпеки і оборони в Україні з максимальною незалежністю. А це означає свій ВПК, який виготовляє все, а ми вміємо виготовляти.

Наведу приклад. Ми дуже просили посилити складову нашого флоту для того, щоб захищати берегову лінію, щоб не допустити продовження контролю в Азовському морі або захоплення Одеси з Чорного моря. Вони планували захоплення Одеси морською операцією, десантними кораблями. Коли вже зайшли з Херсонщини, хотіли обійти Миколаїв і йти на Одесу по суходолу. В такий спосіб – по суходолу і з моря знизу захопити Одесу, перекрити доступ до Чорного моря, і ми економічно з вами все… по морській компоненті. Ми дуже просили, дайте нам протикорабельні ракетні комплекси, «гарпуни», наприклад. Але нам не давали їх. Коли нарешті відбулося достойне випробування українського витвору «Нептун» і всім вам відомий флагман російського флоту вдруге за 100 років пішов на дно (перший раз це була Цусіма, другий раз – Чорне море), і це було завдяки саме ураженню, завданому українським витвором, після цього ми отримали «гарпуни». Тому що українці і так це роблять, значить, треба їх підтримати.

І коли ми сказали: «Хлопці, ми все одно зробимо український 155-й калібр. Є «Богдана» (САУ українського виробництва, – LB.ua), є завод, який його робить, і ми почали отримувати (155-й калібр, – LB.ua). Тому сьогодні ми маємо робити свій боєприпас – як 155-й, сучасний, так і 152-й, 122-й до того парку, який нас є. Так само як ракети – наші «стугни», «корсари» тощо.

Але тут питання фінансів, які треба в це вкласти, виробничих потужностей в захищених місцях, з урахуванням загрози з неба, і часу. Є якісь складові речі, як, наприклад, ті ж самі вибухові складові, порохи. Це не просто і не швидко. Розгортання вже почалося, але вихід на об’єм найближчим часом просто нереальний з об’єктивних причин. Тому ми маємо укладати контракти всюди, де можемо, і ми це робимо. В мене укладені контракти де тільки це було можливо, на весь 2023-й рік. В мене, як міністра, міністерства, плюс партнери. Головне – те, що я вам сказав на початку розмови – стабільне, постійне забезпечення.

Щомісяця ми маємо отримувати те, що потребуємо.

Ця війна дала серйозний поштовх розвитку українському приватному сектору в категорії ВПК. Це в тому числі і виробництво різного роду боєприпасів до стрілецької зброї, і артилерії, а також БПЛА. Не тільки БПЛА, дронів різного характеру – в повітрі, на землі, на воді та ще й під водою. Тому це серйозний поштовх, і я переконаний, що напис «Made in Ukraine. Tested in the battlefield» або «Combat tested» буде знаком якості номер один для всього світу.

С.К.: Хочу уточнити про власне виробництво: чи є можливість якимось чином чи наростити, чи хоча б перезапустити те, що було?

Я б навіть сказав, що не те, що є така можливість, ми зобов’язані це зробити. Це формула нашого з вами виживання як нації, як країни і подальших поколінь. Тому ми зобов’язані це зробити. Мало того, що це потрібно для обороноздатності, це, до речі, серйозні вливання в економіку, це робочі місця, податки, і найголовніше, повторюся, бренд «Made in Ukraine» буде продаватися по всьому світові. Тому сьогодні все, що наш український ВПК зробить, пройде тестування на полі бою успішно і за ним будуть ганятися. За нашими «нептунами», «стугнами», «корсарами».

Якщо ми кажемо не тільки про зброю, а й про пов’язані з цим речі, умовно кажучи, від шоломів і бронежилетів, які робить український виробник, і я, і наші хлопці і дівчата в захваті. Навіть взуття, українського виробника, яке ми сьогодні переважно постачаємо в Збройні сили, дуже хвалять. Тому нічого тут немає, чудеса вже давно забуті, це реальність. Український бренд – це бренд якості.

О.Б.: Взуття чи каски – це достатньо простий виріб. Але чи можемо ми, наприклад, відновити проєкти щодо засобів доставки на 300 і більше кілометрів, які в нас були?

Абсолютно. Питання часу, грошей, фінансування. Тому в нас в нас ухвалена і ракетна програма, і протиракетна програма. Там закладені величезні асигнування, але наш з вами інженерно-науковий потенціал, виробничий потенціал, він є. Фантастичні люди. Я бував на цих підприємствах. Ще раз повторюю: «нептун» тому запорука, «корсар» і «стугна». Три, як мінімум, всім відомих, без сумніву, витвори, які роблять свою справу. Питання дальності – це ж питання двигуна, палива і систем навігації.

А в кооперації з партнерами – так взагалі.

«Тільки в минулому місяці, здається, ми прийняли на озброєння сім нових видів БПЛА»

О. Б.: Коли ми готувались до цього інтерв’ю, кілька виробників БПЛА просили запитати вас, де можна подивитися ТТХ БПЛА, які замовляли українські Збройні Сили, оскільки в публічному доступі цього немає і не всі виробники володіють цією інформацією.

Такого немає, де можна подивитись, тому що військове замовлення має свою специфіку. Сьогодні ми спростили процедури, якими необхідно було пройти для того, щоб поставити на озброєння ваш виріб. Скажемо так, щоб поставити на озброєння ще рік назад, думаю, треба було пройти колами пекла десь роки два. Сьогодні – від трьох тижнів до двох місяців, і ваш витвір, якщо він дійсно реальний, буде прийнятий на озброєння. 30 вересня уряд проголосував постанову, в яку ми, моя команда, внесли зміни, і сьогодні завдяки цим змінам і спрощенню тільки в минулому місяці, здається, ми прийняли на озброєння сім нових видів БПЛА. До кінця року, думаю, буде ще 19. І це все приватний сектор.

О.Б.: І це різні виробники?

На сайті міністерства є можливість знайти цю історію, зареєструватися, бот, підкаже і допоможе. Але це ж залежить від того, який характер БПЛА ви хочете робити. Ви хочете робити розвідувальний? Ударний? Баражувальний? Ви хочете робити його з дальністю 50 кілометрів чи 500? З ваговим навантаженням 1,5 кілограма чи 50? Я ж не знаю вашої спроможності. Ви прийдіть і скажіть: я беру на себе зобов’язання зробити.

Всі, хто робить БПЛА, прекрасно знають і розуміють, повірте.

А далі в залежності від того, що ви пропонуєте, Збройні Сили або сектор безпеки буде розуміти, як його можна використати. Це буде використовуватись спецназом чи артилерією? Для контрбатарейної боротьби або для наведення артилерії? Чи це буде морська розвідка, чи підводні БПЛА, чи вони готові їх зробити для розмінування? Я ж не знаю, що ви хочете зробити.

Запропонуйте переможну ідею, покажіть, що ви спроможні її зробити, а головне – після того, як ми візьмем це на озброєння, у вас буде ваше зобов’язання виготовляти їх багато. Не один раз на місяць чи на три, у нас потреба сотнями, тисячами, в залежності від того, що ви робите. Тому сьогодні конкуренції як такої немає, тому що попит набагато більший, ніж пропозиція. Я, як міністр, куплю у вас все, якщо воно спроможне воювати. Будь-яке, від маленького отакого до отакого. Розмір «байрактару» всі знають? От вам діапазон. Тому, будь ласка, приходьте, якщо ви виробник, приходьте в наш департамент, з вами поспілкуються, прийдуть до вас на виробництво, зроблять оцінку, чи ви спроможні, і вперед.

О.Б.: Ще приватні виробники БПЛА кажуть, що немає можливості займатися виготовленням і розробкою баражувальних боєприпасів, тому що немає дозволу працювати з боєприпасами, з вибуховими речовинами.

Знову ж таки, це означає, що хтось дилетантський там працює. Немає дозволу… Пам’ятаєте цей старий анекдот про єврея, який ніяк не міг спромогтися виграти в лотерею? І вже янголи просили в Господа, що дай йому виграти, він такий добрий, молиться, поститься, не забуває. А він каже: так я ж не проти. Тільки нехай він купить лотерейний квиток спочатку. Що значить немає? А ви звертались за тим дозволом? Прийди, звертайся, тебе перевірять, що ти спроможний, і отримаєш цей дозвіл.

Дивіться, ті, хто роблять, наші українські національні виробники, вони мають цей дозвіл. Ми купуємо в українських виробників офіційно, в нас є в замовленні Генерального Штабу, а в мене, відповідно, в програмі закупівель, в тому числі баражувальний боєприпас. Значить, повірте, все працює.

О.Б.: Ще одне питання, яке теж просили поставити волонтери в контексті дронів. ЄС та США розглядає дрони на кшталт «мавіків» як цивільний виріб. Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів. Чи може Міністерство оборони посприяти, щоб це було простіше робити?

Ми сьогодні обговорювали на нараді в уряді, з прем’єр-міністром, з міністром економіки – першим віцепрем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ цю історію. Я вважаю, що для всього, що можна завезти сьогодні для перемоги, треба спрощувати регуляторні процедури. А якщо стоїть питання сумніву чи можливих зловживань, то, відповідно, правоохоронні органи мають за тим дивитися.

Але я чесно скажу, немає поняття «купа паперів». Вони беруть, як правило, гарантійний лист від того військового підрозділу, куди вони нібито везуть, і за наявності цього гарантійного листа у них усе далі відбувається. Я читав критичні пости з цього приводу, але я зі своїм юридичним бекграундом знаю, що в кожної медалі є й інша сторона. Тому тут треба сісти і уважно подивитися, чи так все погано. До того ніхто не скаржився і везли, а тут раптом одна партія не приїхала і всі почали скаржитись. Таке бувало в історії. Тут треба провести якусь медіацію, можливо.

Але давайте не ідеалізувати «мавіки». В мене в закупці «мавіків» немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, вони називаються нашими генералами «весільні дрони». Знімають весілля цими дронами. Те, що наші унікальні хлопці, креативники їх використовують для ведення, скажемо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому – нашому креативу і винахідливості – аплодують. «Мавік» живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій, цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. Нам потрібен дрон, який несе на собі навантаження не 300 грамів, а 30 кілограмів. Ну хоча б три, розумієте? Який літає не на 5 кілометрів, а на 50 хоча б.

В мене самого був «мавік» в мирні часи, я його подарував хлопцям, не знаю, чи він живий. П’ять миль в нього відстань. Тому він не на озброєнні, його військові не замовляють. Це така ж підтримка додаткова, як привезти речі, які хлопці використовують. Ми вміємо використовувати все, щоб перемогти. У нас навіть банка з огірками теж зброя, пам’ятаєте цю історію?

С.К.: Тільки то були помідори.

З помідорами. Але її теж можна на озброєння ставити.

«Ми порахували, скільки вони по нас випустили ракет, скільки у них було і скільки в них залишилося»

С.К.: Кирило Буданов говорив про те, що в росіян вистачить ракет ще на два-три великих ракетних удари. Але таких його заяв було вже декілька, і незрозуміло, з якого моменту відраховувати «два-три наступні рази». Що ви думаєте з цього приводу, і чи логічно так заспокоювати суспільство? Чи справді ми можемо оцінювати наявність певної кількості боєкомплекту нашого ворога?

Розвідки різних країн по-різному сприймають саму ситуацію, тому що різні доступи до інформації, різні факти, різний кут, під яким вони дивляться на ту чи іншу ситуацію. Чим більше агентурних даних, тим більш імовірним буде наш прогноз з вами або аналітика.

Я вам скажу, що восени минулого року, коли вже і Politico, і The Washington Post, здається, першими почали казати про неминучість вторгнення і агресії, і багато хто нам казав, що є такі і такі дані розвідки, в них було одне, а наша українська розвідка, декілька її видів, давали свої дані. Ми порівнювали, але паралельно деякі європейські розвідки казали, що вони таких даних не мають, вони не бачать загрози. Серйозних країн, дуже серйозних країн НАТО. Я просто не буду розкривати, але я мав цю комунікацію. І тому навіть розвідки серйозних країн, яким ми б мали довіряти, по-різному бачили ті чи інші речі. Тому ми збираємо максимально більше фактажу.

Але те, що ми говоримо, це математика. Є розуміння, ви тут абсолютно праві, що точно до ракети неможливо вирахувати, але є все одно показники, які вимірні. Так от, є кількість тих чи інших основних типів ракет, які були на озброєнні росіян до вторгнення, за даним розвідки, в першу чергу нашої. Є кількість пострілів, які вони зробили, ракетних масованих атак. І залишки ж ми збираємо, і наш інститут все це обліковує, обраховує, причому паралельно це робить ДСНС, військові, військова розвідка, а потім ці дані порівнюємо. Є спроможність виготовлення і поповнення ракетного запасу, виходячи з можливостей індустрії Росії, з наявності там тих чи інших складових іноземного походження. І відповідно, при наявності санкцій вони щось вже виготовляти не можуть. Щось виготовили з запасів, і на тому стоп.

Тому ми беремо, обліковуємо приблизно, і знаємо, що, умовно кажучи, ракет С-300 у них понад 7 тисяч точно. Це дуже багато. Це системи протиповітряної оборони по всій країні, але вони їх почали використовувати як балістичну ракету земля-земля. Вона в них літає до 200-220 кілометрів, тому вони тероризують Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, якраз використовуючи С-300. Для того, щоб дістати до об’єктів нашої критичної інфраструктури на Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Одещині, вони вже використовують або носії-літаки – Ту Х-101, Х-555 – до прикладу, або «калібри» морського базування. Раніше вони використовували «іскандери» і морського, і наземного базування, в тому числі з території Білорусі. Але зараз, коли ми дивимось, скільки і що прилітає, бачимо, що «іскандери» вони не використовують, тому що не можуть їх виготовляти.

Ми порахували, скільки вони по нас випустили, скільки у них було і скільки в них залишилося. Вони залізли в критичний запас, в них десь близько 11-13% «іскандерів» залишилося. По їхніх радянських класичних нормах вони мають тримати запас 25-30%. Вони вже в нього залізли. Скоїли злочин з точки зору своєї відповідальності. Те саме по «калібрах»…

С.К.: То чи коректно казати, що до кінця цього року буде ще одна, максимум дві атаки, і глобальний потенціал буде вичерпано?

Так. Тому що навіть між атаками їм потрібен час від тижня до 10 днів. Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру – накопичення, споряджання тощо. Плюс вони проводять розвідку, дорозвідку, замовляють космічні супутники, шукають, де наше ППО. Ми ж не сидимо на місці. Наші фантастичні Повітряні сили роблять свою роботу філігранно, і вони не стоять в одному місці, щоб їх вирахували і потім завдавати туди ураження. Ні, вони теж змінюють позиції, дзуськи їм знайтися. Це теж не просто так. Тому в цьому році загроза одного удару є (інтерв’ю відбулося 27 грудня, – LB.ua).

О.Б.: Загроза, що росіяни отримають балістичні ракети з Ірану, є?

Цей ризик є. Про це наше управління розвідки публічно розказало, і ми це знаємо. І це дуже важливий аспект, щоб тут включилися партнери на серйознішому рівні, щоб шукати рішення.

Ми кажемо: дивіться, сьогодні дві країни об’єдналися в спробах терористично нищити одну мирну країну. Це виклик не тільки перед нами, це виклик перед вами, що вони допрацюють ті технології, ті ж самі іранські дрони. Я абсолютно не встидаючись кажу це всім партнерам, своїм французьким колегам, мовляв, друзі, у вас Олімпіада через два роки в Парижі. Ви переконані, що іранські дрони не прилетять туди на Олімпіаду, якщо ви зараз з нами не навчитеся їх стовідсотково, 110% нищити, блокувати? Це має бути всюди, тому що по-іншому у вас не буде.

О.Б.: Чи є у наших партнерів можливість остаточно перекрити краник для російського ВПК щодо купівлі компонентів? Ми ж бачили, що нещодавно в російських ракетах і в російських БПЛА були знайдені достатньо свіжі західні компоненти.

Поки що стовідсотково воно не працює. Вони знаходять шляхи обходження через треті, четверті, п’яті країни. Це раз. По-друге, вони дійсно навчилися використовувати товари саме подвійного призначення. У цих самих «шахедах» 90% запчастин дуже поважних цивілізованих країн – від Сполучених Штатів до Австрії і Японії. Вони купують на «Амазоні» чи на «Абдулі» (чи як там називаються ті майданчики, вже не пам’ятаю) відеокамери Sony і налаштовують їх туди (на дрони, – LB.ua). Тому, звісно, ми інформуємо про це партнерів кожного разу, і вони роблять там якісь свої кроки. Плюс Міністерство закордонних справ інформує партнерів, де наша розвідка знаходить чергові караванні шляхи. Це системна робота 24/7. Не може бути так, що один раз санкціонували, і кран закрили. Вони шукають інші. Як та вода тече. Тому що вони купляють, корумпують за гроші, а, на жаль, ринок торгівлі зброєю у всі часи, у всі віки був мінімум сірий, якщо не чорний.

О.Б.: Чи є у вас інформація, які ще країни, крім Ірану і Північної Кореї, допомагають Росії зі зброєю?

Безпосередньо – ви їх назвали.

О.Б.: Інших немає?

Так от відкрито, на щастя, ні. Я знаю, де вони ведуть перемовини, але їм поки що відмовлено у військовій допомозі.

«Агенція оборонних закупівель уклала контракти безпосередньо з серйозними виробниками реальної зброї без жодних посередників»

О.Б.: Цього року Міноборони створило Агенцію оборонних закупівель, навколо якої було досить багато галасу. Були побоювання, що це – нібито корупційна історія. Зараз ви можете розповісти про якісь результати роботи Агенції оборонних закупівель?

Давайте будемо реалістами. Жодного галасу навколо агенції не було. Галас був тільки тому, що комусь захотілось обговорити, чи існує взаємозв'язок між заступником міністра Денисом Шараповим, який призначений, і відповідає за це агентство, і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. От увесь галас, який танцювався навколо цього.

Той, хто не любить Андрій Єрмака, шукав ще чергові закидони звинуватити, що він нібито вирішує якісь свої кадрові можливості. Я просто всім скептикам рекомендую підняти мій виступ у Верховній Раді 4 листопада, коли мене призначала Верховна Рада за поданням президента на посаду міністра оборони. Там я сказав, що основним питанням є створення такого агентства, тому що таке агентство існує в НАТО. Це один із чинників НАТО. Три головні для НАТО речі, щоб Україна набула статусу члена в Альянсі: це цивільно-демократичний контроль, друге – прозорість закупівлі і зрозумілість логістики і третє – спільне планування операцій.

Так от, цивільно-демократичний контроль у нас вже втілюється шляхом того, що і я – цивільний міністр. Я не генерал і не полковник. Щодо другого, я сказав, що створюю таке ж саме агентство, як у НАТО (NSPA – NATO Support and Procurement Agency, – LB.ua), це такий собі умовно військовий «Амазон», щоб прибрати оборудки, корупцію і сумнівні схеми при закупівлі військової техніки, і не тільки військової. І це був мій план. Я створив цю агенцію. І я знайшов Дениса Шарапова, він був заступником у Павла Рябікіна, міністра Мінстратегпрому, я вмовляв його мені «позичити», умовно кажучи, на період війни. Мені Офіс президента довго не погоджував його кандидатуру, тому що заступники спочатку погоджуються.

А я створюю зараз друге агентство, яке буде займатися тиловим забезпеченням, аналогічно – харчування, одяг, паливо, все, що не стосується озброєння і військової техніки. І те, що там хтось розказує, комусь не подобається, галас якраз в тому числі здійснили ті, кому я перерізав ланцюжки їхніх оборудок. Тому що міністерство має займатися політиками, департаменти мають займатися політиками, як сказано про це в законі, а агентство якраз має займатися закупівлями.

Плюс мою правоту довела наявність старого ринку спецекспортерів, яких в тому числі три я отримав в управління від уряду, коли вже навала почалася, і три залишається в управлінні «Укроборонпрому». В мене зараз два, одне відійшло. Так вони всі продовжили жити в режимі, що вони експортери, і їм бабки треба було заробляти, вибач за слово щодо слова «гроші». Коли я їм сказав: «Ви не експортери, ви імпортери сьогодні, війна іде», не до всіх дійшло, довелося ухвалювати кадрові рішення. Тому я знаю, хто замовляв той розгін інформації – саме ті, кого ми від цього корита, годівниці відсунули. От і все.

О.Б.: Все-таки, є якісь предметні результати роботи цієї Агенції оборонних закупівель?

Агенція оборонних закупівель уклала вже контракти безпосередньо з серйозними виробниками реальної зброї без жодних посередників, з брендами, відомими на весь світ. І вже в 2023-му році ми будемо отримувати зброю або амуніцію саме безпосередньо від тих підприємств. Напряму.

О.Б.: 6 листопада в управління Міноборони передали низку підприємств – «Укрнафту», «Укртранснафту», «Мотор Січ», «КрАЗ» і «Запоріжжя-трансформатор». Що принципово вже змінилося і чи змінилося після набуття контролю над цими підприємствами?

А що було? Ну от правда? Поки що входить в систему нове керівництво, займається. У них є розуміння плану, у них є те, що нам потрібно для забезпечення Збройних Сил, і загалом завдання зберегти і налагодити менеджмент. Ну хвалитися я просто не хочу.

С.К.: Перепрошую, але в умовах війни навіть один місяць – це кричущий термін. Ви розуміли, що вам потрібно, ви говорили самі в інтерв'ю…

Соню, «КрАЗ» лежить вже роки…

С.К.: Так, і ви говорили про це в травні. Але зараз кінець грудня.

Місяць тому взяли під контроль. Ти що, думаєш, що за місяць можна зробити 50 000 шасі? Ну ти жартуєш?

Я ж не займаюсь операційною діяльністю підприємства, це було б дивно. Моя задача – сформувати наглядову раду. Наглядова рада сьогодні робить аудит підприємства кожного, призначений менеджмент, задача якого забезпечити, показати план. Вони будуть затверджені, мають показати фінансування і почати працювати.

С.К.: Власне, питання полягає в тому, чи будете ви, як Міністерство оборони, як ключове відомство, ініціювати, можливо, взяття під контроль ще якихось стратегічних підприємств, які потрібні для оборони країни зараз?

Я вам цього не скажу. Якщо підприємство існує в Україні і робить свою роботу, нащо воно мені треба? Ну нащо воно мені треба? А якщо є підприємство, яке лежить, а це критична номенклатура, якої потребують Збройні сили України, тоді треба приймати рішення, що це потрібно для перемоги.

«Коли хтось думає, що є напруга між президентом і військовими, – це теж надумана історія. Він – верховний головнокомандувач»

С.К.: Які відносини між Генштабом і Міноборони? Кажуть, є певні лінії напруги все ж є.

В мене з Генеральним штабом чудові стосунки, з Валерієм Федоровичем, головкомом, – прекрасні робочі стосунки, з його заступниками, Сергієм Шапталою, начальником Генерального штабу, Євгеном Мойсюком, Миколою Баланом. А також іншими всіма командувачами видів і родів військ. З кожним спілкуюсь особисто, персонально, без жодних якихось проблем і на регулярній основі. Я ж не кажу, що на телефоні 24/7. Це не штучне спілкування, це реальне людське створене спілкування.

Коли я сказав, що моя мета зробити синергію, мені здається, вона є, тому жодних якихось напруг, ще чогось, не існує. Коли хтось думає, що є напруга між президентом і військовими, – це теж надумана історія. Він – верховний головнокомандувач.

С.К.: Трошки є…

Соню, от послухай мене. Ти ж мене спитала мою думку. Ти можеш залишитись при своїй. Я тобі просто скажу: коли емоційно старше начальство висловлює свою думку, це не означає, що воно не любить того, кому воно висловлює цю думку. Я навчився розмовляти матом зі своїми заступниками міністра, тільки всіх дуже поважаю.

С.К.: Ви навчилися розмовляти матом, серйозно?

Так, так. В мене три генерали, колишніх вже, і цивільні. Я зі всіма ними на «ви», зі всіма, але й можу іноді матом… Це прискорене донесення сигналу, так скажемо. Те ж саме Валерій Федорович. Я особисто чув, як він розмовляє по-батькові зі своїми підлеглими командувачами, на «ти» і матом, і це теж.

С.К.: Але я знаю, що він одного разу насмілився підняти голос на президента. Кому це взагалі дозволено?

Я такого не чув. Це тобі хтось придумав.

«Під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий»

О.Б.: Запитання, очевидно, не зовсім до міністра оборони, радше до головкома, але. Багато частин знаходиться на фронті з першого дня війни, і дуже гостро стоїть питання ротації і відпочинку. Відсутність можливості відновитися, передихнутидуже сильно впливає на рівень боєздатності, на морально-психологічний стан. Чи розуміє військове і військово-політичне керівництво цю проблему, і чи бачать, як її вирішувати?

Абсолютно. Військово-політичне керівництво це знає, починаючи від Верховного головнокомандувача і головкома. Це обговорюється достатньо часто під час засідання ставки Верховного Головнокомандувача. І тому для цього робляться певні організаційні заходи, щоб забезпечити цю ротацію. Просто на це іде час, і час на підготовку.

О.Б.: Чи означає ця ситуація, що в нас є проблеми з мобілізаційним резервом?

Це не означає, що в нас є проблеми з мобілізаційним резервом. Це означає, що в нас проблеми з технікою, якої нам треба багато, і зброєю. Люди у нас є.

О.Б.: Ви підтримали закон 8271. Якою, на вашу думку, буде його доля? Президент все-таки його підпише чи заветує? Ви бачили, яка піднялась реакція, в тому числі з боку військових. Думки, скажемо так, розділилися і чимало військових цей закон сприймає як якийсь негативний батіг.

У нас демократичне суспільство, і я був би здивований, якби щось когось не поляризувало. Давайте ми назвемо блакитний колір блакитним, це теж розколе суспільство, в мене навіть сумніву немає. Але я вам скажу одну просту річ. Я не знаю, про яких військових ви кажете, я читав дописи деяких рядових із колишніх правозахисників, і ще когось, у нас же вольниця козацька, вона була, є, і буде, і слава Богу, – це запорука в тому числі нашої перемоги. Але цей законопроєкт був підготовлений народними депутатами не просто на прохання, а на вимогу військового командування України, починаючи від головкома, продовжуючи начальником Генерального штабу, командувачами ОТУ, ОСУ і командирами бригад, які мають сьогодні звання Героїв України, які вони отримали під час цієї відкритої частини цієї війни.

Це люди, яким ми довіряємо, вони нас з вами сьогодні спасли від захоплення за тих 10 місяців. А тепер питання: якщо вони – а ми кажемо «віримо в ЗСУ, віримо головкому, начальнику Генерального штабу, іншим командувачам» – приходять, і кажуть: «Нам необхідно для перемоги забезпечити рівень дисципліни, тому що, на жаль, відсутній принцип невідворотності покарання в тому випадку за такі види злочинів як дезертирство, самовільне покидання місця проходження служби». Вони декілька місяців благали, вимагали це зробити.

Питання: чому їм не довіряти? Вірити якомусь блогеру, якому не сподобалось і він собі подумав, що «Аяяй, когось будуть там нищити». А я вам скажу чому. Бо коли хтось з дезертирів тікав з якогось місця, в цей момент хлопці, які там залишились, гинули, тому що він оголив лівий або правий фланг. І командири його піймали, притягли до відповідальності, суд, він заплатив штраф і написав смс: «Ви там, ідіоти, вмираєте, а я штраф заплатив з грошового забезпечення, і всіх вас в носі мав». Розумієте? Це реальна історія.

І тому сьогодні ми, якщо ми кажемо, що довіряємо нашому військовому командуванню, то ми йому довіряємо. Тому я його підтримав.

Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.

Це непроста історія. І тому недаремно сам начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, Герой України, особисто доповідав цей законопроєкт в парламенті. Ну, доповідала голова комітету, а він виступав на підтримку.

А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.

Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все.

О.Б.: Цей закон, фактично, бореться з наслідками не дуже доброї селекції при мобілізації. Може, проблему треба було починати вирішувати вже не коли вона є? Люди, про яких ви кажете – ті, хто вживає алкоголь, хто залишає позиції чи дезертирує – очевидно, не мали б, в принципі, потрапити до лав Збройних Сил через свої низькі моральні, фізичні та інших якості. Може, проблема в недосконалій системі комплектації, яка не відсіює таких людей на старті?

Звісно, це комплекс заходів. Це те, що зачепило когось, комусь не сподобалось. Я навіть не виключаю, що чиїсь родичі зрозуміли, що комусь не уникнути покарання. Але насправді це робота морально-психологічної служби – роз'яснення, комунікації. У нас є закон про військових капеланів, це цілий комплекс заходів.

І так, наші центри територіальної комплектації, колишні військкомати теж не ідеальні. Ми 30 років чим займалися? А я вам скажу, чим займалися: С-300 віддавали росіянам в оплату за газ, наші з вами дивізіони протиповітряної оборони. От і ми займалися розвитком Збройних Сил. Ми всі, вся країна. Не має значення, хто був при владі, яка політична партія, чи хто був в опозиції. Це факт. Ми точно не займалися військкоматами… А, вибачте, коли почалася навала, то мобілізація рухалась швидко. Про яку селекцію ви, пане Олеже, говорите? Це не селекція, це ситуація.

Плюс, я скажу, багато хто прийшов добровольцем. У нас в ТрО 120 тисяч людей зібралося буквально за лічені тижні. Я пам'ятаю, тільки в Києві ми за два з половиною дні видали 21 000 автоматів Калашникова, тільки в ТрО. Потім хтось записався в ТрО, але є ж люди, які записалися в ТрО охороняти Ужгород чи Чернівці, а потім з’ясувалось, що за рішенням головкома вони поїхали виконувати справжнім бойове завдання на Схід чи на Південь. Всі живі люди, все буває.

Злагодженість… У нас з вами була регулярна армія 261 000. Відповідно до закону додавались 45 тисяч прикордонників, 45 тисяч нацгвардійців. Плюс Служба безпеки України, ГУР. А сьогодні в нас під багнетом близько мільйона в цілому, весь сектор безпеки і оборони. Звісно, люди різні, українці різні.

Військова служба правопорядку в цьому законопроєкті отримала право робити дослідження, простою мовою «задувати» резервістів, військовослужбовців не тільки в бойових підрозділах, а по всій території України. Приїхав він у відпустку або несе службу, десь пропустив зайвого келиха, вступив у конфлікт. Приїжджає Нацпол, а він качає права «я військовослужбовець, ви не маєте права». Конфлікт з поліцією. А ВСП – це теж військові і вони сьогодні будуть займатися забезпеченням якраз цього правопорядку. Там ціла низка законопроєктів, які, ви правильно кажете, системно налаштовані допомогти. Не буває одного рішення.

Армія – це віддзеркалювання суспільства. В нас є і крадії, і корупціонери, і алкоголіки, на жаль, ну як у будь-якій країні світу.

О.Б.: Ці алкоголіки псують, умовно, боєздатність підрозділів, і при цьому займають штатку. Звільнити їх, вигнати з армії механізму простого немає.

Якщо він несе шкоду, командир знає, як з ним діяти, але ми командиру повинні дати інструмент.

О.Б.: Так цей інструмент – через кримінальну відповідальність замість того, щоб просто вигнати його з вовчим білетом. Це простіше, і не треба чекати, поки він щось скоїть.

Не перебільшуйте, за алкоголізм немає кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність існувала і існує за дезертирство. Але там що змінилося? Була можливість судам давати вирок, призначати покарання вище-нижче, тобто за гроші. І що робить наша система українського правосуддя? Вона стовідсотково це робить за гроші, причому в двох вимірах цього сенсу. От і все. І тому це означає невідворотність покарання.

Тобто я сам як адвокат за дискрецію судів. Але вона має бути збалансована. А в такому випадку балансу, як з'ясувалося на практиці, правозастосування немає. Дисбаланс. І командири кажуть: «Ми втрачаємо кращих, ми втрачаємо комрот, комвзводів, старшин, сержантів. Вони своїми тілами закривають (інших, – LB.ua), тому що хтось собі може дозволити (утекти, – LB.ua)». Подзвоніть на фронт хлопцям, в мене є купа знайомих, які там воюють, кажуть: «Нам кажуть, що там 50 людей стоїть зліва, а я знаю, що там інша кількість, бо втекли».

О.Б.: Напередодні нашої розмови говорив з товаришем, який стоїть на другій лінії, він каже: 30% підрозділу просто небоєздатні – «аватари» або деморалізовані. Для чого їх тримати в принципі в армії? Їх треба виганяти з вовчим білетом, а не чекати, поки вони щось скоять.

Ця історія з 14-го року. Бо нація така.

…Щоб мати каральні органи в армії, треба зробити військову поліцію. Як тільки зараз вам це скажу, ви мені пригадаєте Матіоса, воєнну прокуратуру…

О.Б.: Чи вважаєте ви за потрібне відновлення органів військової юстиції? Військові суди? Військова прокуратура?

Військовий суд не потрібен. Я вважаю, що треба просто завершити реформування української судової системи. У нас професійні судді, які можуть розглядати справи будь-якої категорії, це не проблема. А от створення органів чи точніше розвиток органів під час воєнного стану, які б займалися, як мінімум, досудовим слідством, оперативно-розшуковою діяльністю, я вважаю, що так. На часі відкрити дискусію про створення органів воєнної поліції.

«Нам треба паски затягувати»

О.Б.: Чи планується індексація грошового забезпечення військовослужбовців у 2023-му році?

Ще більше, ніж вони зараз отримують?

О.Б.: Умовно кажучи, на початку великої війни військові на передовій отримували в еквіваленті 4 тисячі доларів. Зараз це дві з половиною.

От ви кажете індексацію, а може тоді давайте всі з країни виїдемо? А хто ті гроші заробляє? Економіка працює? Чи, може, мито сплачується? Бізнес працює під обстрілами?

О.Б.: Щось працює.

Щось працює. А зброю мені за які гроші купляти їм і снаряди? Знаєте, скільки коштує один снаряд, наприклад, 152-го калібру, один?

О.Б.: Кілька тисяч.

Правильно, мінімум 2000 євро. 1800-2500 євро в залежності від потужності. Один! А порахуйте, ми стріляємо за добу 6000 різного типу, категорій. Навіть якщо півтори тисячі один недорогий, середня ціна буде 2000. Просто порахуйте в грошах. А нагодувати сьогоднішні всі Збройні Сили, а вдягнути і дати бронежилети, шоломи тощо. Що, в натівських країнах солдат отримує чотири тисячі доларів? Ні, немає таких зарплат.

А тепер в мене питання до вас. Ви усвідомлюєте собі об'єми економічних втрат всього, і говорити про збільшення доходів ще?

О.Б.: Я тільки запитав.

Нехай мене проклянуть, але я хочу чесно говорити: народ, війна не закінчилась, і ми не знаємо, коли вони закінчиться. Нам, країні, треба вижити. Нам, навпаки, паски треба затягувати.

О.Б.: Ще одне болюче питання – бюрократія в армії. Ми коли записували з вами попереднє інтерв'ю, ви казали, що будете боротися з «українською паперовою армією». Яка все ще існує.

Я знаю. Є пріоритетність задач з моменту цього вторгнення. Ми і так мінімізували. Але повністю прибрати якийсь облік-звіт теж неможливо.

О.Б.: Міністерство оборони прозвітувало про достатню кількість зимового одягу. Однак його досі отримали не всі.

Я привіз. Я вже на склади заводжу в резерви, щоб ви розуміли. Я виконав потребу Залужного більше ніж на 100%. По показниках. Це означає, що воно десь на складі, просто не доїхало в підрозділ або підрозділ не подав заявку… Я не знаю, чому.

С.К.: А чому так довго триває історія з формою для жінок? Вони скаржаться.

Що значить довго? Це питання взагалі ніколи не порушувалось. Довго… Пару місяців тому до мене прийшли волонтерки. Я кажу «Давай, класна ідея, підтримую». Ми запустили.

С.К.: 41 тисяча жінок на фронті.

Соню, в натівських країнах тільки Америка і Німеччина мають жіночу форму. В натівських країнах.