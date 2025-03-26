Цього року Міноборони уклало контракти з 12 виробниками зброї на майже 130 млрд грн

У 2025 році в межах ініціативи "Зброя Перемоги" Міноборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн.

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, про це заявив під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України Defence директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.

Загалом основною темою обговорення стали пріоритети закупівельної політики МОУ на 2025 рік, а ключову увагу приділиои програмі "Зброя Перемоги". Це – механізм довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Зазначається, що серед вимог до українських зброярів, які прагнуть увійти до переліку "Зброя Перемоги" та укласти довгострокові контракти, є обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50% тощо.

За словами Канєвського, програма "Зброя Перемоги" дозволяє будувати довгострокові партнерства з українськими виробниками.

"Це не лише стабільність постачань для ЗСУ, а й розвиток оборонної промисловості, створення нових робочих місць та посилення економіки в умовах війни. Наше завдання – забезпечити передбачуваність і сталість цього процесу", – підкреслив він.