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Опитування: майже половина військових хоче бачити знижки на пальне та енергетику в "Плюсах"

Опитування тривало два тижні, у ньому взяли участь 43 тисячі користувачів. 

Опитування: майже половина військових хоче бачити знижки на пальне та енергетику в "Плюсах"
Фото: Міноборони

У застосунку "Армія+" закінчилося опитування щодо розвитку національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Воно тривало два тижні, його пройшла рекордна кількість користувачів – 43 000.

Про це повідомили у Міноборони. 

Згідно із результатами, військові хочуть бачити знижки у "Плюсах" на такі категорії: 

  • Пальне та енергетика (44%)
  • Медичні послуги, включаючи аптеки та медичні центри (41%)
  • Транспортні послуги, такі як автобуси, потяги та таксі (38%)
  • Спорт, фітнес та оздоровлення (35%)
  • Мобільні оператори (34%).

Як розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, тривають контакти із мережами АЗК, оскільки вони є категорією, яку використовують найбільше. Також вона додала, що найближчим часом в "Плюсах" з’явиться перший мобільний оператор зі своєю пропозицією для військових.

  • Національну програму підтримки військовослужбовців "Плюси" запустили в грудні 2024 року. Її мета – об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги. 
  • За 3 місяці пропозиціями в застосунку Армія+ скористалися вже 530 000  разів і заощадили на них 40 млн гривень. 
  • Першими компаніями, які долучилися до програми, стали "Укрзалізниця" із квитками зі спецрезерву, логістична компанія "Нова пошта" з доставкою у прифронтові регіони за 1 гривню, а також мережі АЗК "Укрнафта", WOG та ОККО зі знижками на пальне й на свої кафе і маркет.
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