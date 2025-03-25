Опитування: майже половина військових хоче бачити знижки на пальне та енергетику в "Плюсах"

У застосунку "Армія+" закінчилося опитування щодо розвитку національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Воно тривало два тижні, його пройшла рекордна кількість користувачів – 43 000.
Про це повідомили у Міноборони.
Згідно із результатами, військові хочуть бачити знижки у "Плюсах" на такі категорії:
- Пальне та енергетика (44%)
- Медичні послуги, включаючи аптеки та медичні центри (41%)
- Транспортні послуги, такі як автобуси, потяги та таксі (38%)
- Спорт, фітнес та оздоровлення (35%)
- Мобільні оператори (34%).
Як розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, тривають контакти із мережами АЗК, оскільки вони є категорією, яку використовують найбільше. Також вона додала, що найближчим часом в "Плюсах" з’явиться перший мобільний оператор зі своєю пропозицією для військових.
- Національну програму підтримки військовослужбовців "Плюси" запустили в грудні 2024 року. Її мета – об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги.
- За 3 місяці пропозиціями в застосунку Армія+ скористалися вже 530 000 разів і заощадили на них 40 млн гривень.
- Першими компаніями, які долучилися до програми, стали "Укрзалізниця" із квитками зі спецрезерву, логістична компанія "Нова пошта" з доставкою у прифронтові регіони за 1 гривню, а також мережі АЗК "Укрнафта", WOG та ОККО зі знижками на пальне й на свої кафе і маркет.