Опитування: майже половина військових хоче бачити знижки на пальне та енергетику в "Плюсах"

Опитування тривало два тижні, у ньому взяли участь 43 тисячі користувачів.

У застосунку "Армія+" закінчилося опитування щодо розвитку національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Воно тривало два тижні, його пройшла рекордна кількість користувачів – 43 000.

Про це повідомили у Міноборони.

Згідно із результатами, військові хочуть бачити знижки у "Плюсах" на такі категорії:

Пальне та енергетика (44%)

Медичні послуги, включаючи аптеки та медичні центри (41%)

Транспортні послуги, такі як автобуси, потяги та таксі (38%)

Спорт, фітнес та оздоровлення (35%)

Мобільні оператори (34%).

Як розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, тривають контакти із мережами АЗК, оскільки вони є категорією, яку використовують найбільше. Також вона додала, що найближчим часом в "Плюсах" з’явиться перший мобільний оператор зі своєю пропозицією для військових.