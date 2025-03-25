Люди не постраждали.

На Київщині ліквідували наслідки ворожої атаки безпілотників, повідомляє ДСНС.

Сьогодні вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БПЛА.

Жертви та потерпілі відсутні.

Зі свого боку, Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У наслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталося загорання складських приміщень. Пожежі ліквідовані.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Вночі росіяни запустили по Україні ракету Іскандер-М та понад сотню дронів. Захисники збили 78 ворожих безпілотників, а ще 34 – не досягли цілей.