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Атака дронів: на Київщині ліквідовано загорання складських приміщень

Люди не постраждали.

Атака дронів: на Київщині ліквідовано загорання складських приміщень
Фото: ДСНС

На Київщині ліквідували наслідки ворожої атаки безпілотників, повідомляє ДСНС. 

Сьогодні вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БПЛА. 

Жертви та потерпілі відсутні.

 

Зі свого боку, Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У наслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталося загорання складських приміщень. Пожежі ліквідовані.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Вночі росіяни запустили по Україні ракету Іскандер-М та понад сотню дронів. Захисники збили 78 ворожих безпілотників, а ще 34 – не досягли цілей.

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