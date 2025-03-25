Повітряні сили уразили пункт росіян на Курщині і ліквідували до 30 окупантів

У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований.

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області і ліквідували близько 30 окупантів.

Про це інформує Генштаб.

"У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів", – зазначено у повідомленні.

Також зазначено, що знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу. Далі буде...", – прокоментували у Генштабі.