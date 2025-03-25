Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили уразили пункт росіян на Курщині і ліквідували до 30 окупантів

У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований.

Повітряні сили уразили пункт росіян на Курщині і ліквідували до 30 окупантів
Фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області і ліквідували близько 30 окупантів.

Про це інформує Генштаб. 

"У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів", – зазначено у повідомленні.

Також зазначено, що знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони  продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу. Далі буде...", – прокоментували у Генштабі. 

  • За минулу добу Сили оборони України зупинили 18 штурмових дій загарбників на Курщині. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies