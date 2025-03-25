Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни запустили по Україні ракету Іскандер-М та понад сотню дронів

Захисники збили 78 ворожих безпілотників, а ще 34 – не досягли цілей. 

Росіяни запустили по Україні ракету Іскандер-М та понад сотню дронів
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 139 ударними дронами.

Як повідомили у Повітряних силах, ракету окупанти випустили із Криму, а ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів запускали із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та із Чауди на тимчасово окупованому півострові. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

Фото: Повітряні сили

  • У Ізюмі Харківської області 14 російських безпілотників атакували непрацююче цивільне підприємство. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies