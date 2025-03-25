На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 24 березня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Лимані”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 березня.

Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 7.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок і лінію електропередач; у Зарічному зруйновано будинок. У Тихонівці Миколаївської громади зруйновано будинок, ще 6 — пошкоджено; у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю і господарчі споруди.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 165 боєзіткнень, близько третини з них – на Покровському напрямку.