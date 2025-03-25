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Шмигаль: цього місяця проіндексували пенсії – на 11,5% для 10 млн українців. Всі пенсії за березень вже виплачено

Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень.

Шмигаль: цього місяця проіндексували пенсії – на 11,5% для 10 млн українців. Всі пенсії за березень вже виплачено
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цього місяця, як і обіцяли, уряд проіндексував пенсійні виплати. 

Про це він заявив під час засідання Кабміну. 

“Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 млн українців. Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень”, – сказав Шмигаль.

За його даними, всі пенсії за березень вже виплачено. 

Також він повідомив, що з 1 квітня автоматично проіндексують виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу.

  • У січні цього року Мінсонцполітики повідомило про запровадження обмежуючих коефіцієнтів на найбільші пенсії. Під дію норми підпаде близько 17,6 тис. "спеціальних" пенсіонерів.
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