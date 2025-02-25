​В Україні з 1 березня проведуть індексацію пенсій

З 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій.
Про це на засіданні уряду 25 лютого повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян», - додав прем'єр-міністр.
За словами глави уряду, пенсії для понад 10 мільйонів громадян підвищать на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менш ніж 100 гривень.
Шмигаль також сказав, що для забезпечення справедливого розподілу і підвищення саме найменших пенсій запровадять максимальний розмір індексації — до 1500 гривень.
- У січні цього року Мінсонцполітики повідомило про запровадження обмежуючих коефіцієнтів на найбільші пенсії. Під дію норми підпаде близько 17,6 тис. "спеціальних" пенсіонерів.
- Законом «Про державний бюджет на 2025 рік» затвердили норму про застосування обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в 4 чи більше рази перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
- Зокрема, йдеться про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище.