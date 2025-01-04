У 2025 році застосовуватимуть обмежуючі коефіцієнти на найбільші пенсії

Обмежуватимуть розмір пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище. Але це не стосуватиметься пенсій військових.

У Мінсонцполітики повідомили про запровадження обмежуючих коефіцієнтів на найбільші пенсії. Під дію норми підпаде близько 17,6 тис. "спеціальних" пенсіонерів.

"Мінсоцполітики активно працює над підвищенням прозорості і справедливості пенсійної системи. На сьогодні, на жаль, в ній накопичились дисбаланси, які роблять систему несправедливою та непрозорою, і знижують як довіру до пенсійної системи, так і мотивацію до сплати ЄСВ в суспільстві", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зважаючи на те, що пенсійна система має забезпечити виплату пенсій всім без виключення українцям в умовах дуже обмеженого через війну фінансового ресурсу, Законом «Про державний бюджет на 2025 рік» затвердили норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в 4 чи більше рази перевищують середню пенсію по краіні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Зокрема, йдеться про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище. У міністерстві наголошують, що обмеження не будуть застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ, починаючи з 2014 року.

Водночас, обмежуючі коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" і загальними пенсіями. Розмір цих коефіцієнтів ухвалив уряд спеціальною постановою. Згідно із нею, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (зокрема, розмір яких визначено за рішеннями судів), застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти.

Механізм працюватиме так, що чим вищим є розмір пенсіі, тим більший коефіціент буде застосовуватись.

Зокрема:

до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) та не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4

до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) та не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3

до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн), та не перевищує 21 ПМ (49 581 грн)- 0,2

до частина пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

Таким чином, диференціація розмірів пенсій залишається, але у 2025 році будуть застосовуватися ці обмеження.

У міністерстві наголосили, що обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії (тобто для забезпечення якої не сплачувались страхові внески), а є додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах.

Страхова (тобто забезпечена страховими внесками, і гарантована Конституцією) частина пенсій буде виплачуватись без обмежень; коефіцієнти застосовуються лише для тієі частини виплати, яка не забезпечена внесками і є додатковим "привілеєм" від держави для певних професій та (чи) категорій осіб.