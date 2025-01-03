З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
ГоловнаЕкономікаДержава

Сметанін: в пріоритеті ОПК України на 2025 рік — збільшення виробництва до $30 млрд

Також планується залучити понад $1 млрд від партнерів за "данською моделлю" фінансування.

Сметанін: в пріоритеті ОПК України на 2025 рік — збільшення виробництва до $30 млрд
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін
Фото: Телеграм Германа Сметаніна

Серед пріоритетних завдань, що поставлені перед вітчизняним оборонно-промисловим комплексом на 2025 рік, є збільшення виробництва до 30 млрд дол. США.

Про це повідомляє міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Сьогодні, на першому засіданні Кабміну у 2025 році, обговорили основні пріоритети й напрямки для роботи уряду. Одне з ключових питань – безпека й оборона, зокрема розвиток українського оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

У 2025 році уряд спрямує 54,5 млрд гривень на підтримку розвитку спроможностей українського ОПК, а загальні видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн.

За словами Сметаніна, протягом цього року проєктом виробничих планів вітчизняних підприємств ОПК передбачено нарощування існуючих виробничих спроможностей до $30 млрд. Заплановано також розпочати укладання з виробниками довгострокових державних контрактів терміном на 3-5 років.

Серед завдань, поставлених Президентом України, виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і збільшити виробництво всіх типів дронів – від FPV до українських “мавіків”. Українські підприємства планують виготовити близько 3 000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У межах ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom у 2025 році планується залучити понад $1 млрд від партнерів за "данською моделлю" фінансування.

  • Шмигаль заявив, що цього року приділятимуть особливу увагу далекобійності та ракетній програмі: завдання від президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies