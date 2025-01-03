Сметанін: в пріоритеті ОПК України на 2025 рік — збільшення виробництва до $30 млрд

Також планується залучити понад $1 млрд від партнерів за "данською моделлю" фінансування.

Серед пріоритетних завдань, що поставлені перед вітчизняним оборонно-промисловим комплексом на 2025 рік, є збільшення виробництва до 30 млрд дол. США.

Про це повідомляє міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Сьогодні, на першому засіданні Кабміну у 2025 році, обговорили основні пріоритети й напрямки для роботи уряду. Одне з ключових питань – безпека й оборона, зокрема розвиток українського оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

У 2025 році уряд спрямує 54,5 млрд гривень на підтримку розвитку спроможностей українського ОПК, а загальні видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн.

За словами Сметаніна, протягом цього року проєктом виробничих планів вітчизняних підприємств ОПК передбачено нарощування існуючих виробничих спроможностей до $30 млрд. Заплановано також розпочати укладання з виробниками довгострокових державних контрактів терміном на 3-5 років.

Серед завдань, поставлених Президентом України, виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і збільшити виробництво всіх типів дронів – від FPV до українських “мавіків”. Українські підприємства планують виготовити близько 3 000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У межах ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom у 2025 році планується залучити понад $1 млрд від партнерів за "данською моделлю" фінансування.