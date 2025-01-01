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Шмигаль: українську ГТС заздалегідь підготували до роботи без російського газу

ОГТСУ заздалегідь підготував інфраструктуру до роботи без російського газу.

Шмигаль: українську ГТС заздалегідь підготували до роботи без російського газу
Фото: ОПУ

Оператор газотранспортної системи України заздалегідь підготував ГТС до роботи без російського газу.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні з 7:00 газотранспортна система України перестала транспортувати російський природний газ. Питання функціонування газотранспортної системи та газового балансу обговорили сьогодні на нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенка, гендиректора "Оператор ГТС України" Дмитра Липпи, керівництва "Нафтогазу" та "Укртрансгазу", — пише Прем'єр.

За словами Шмигаля, під час наради міністр енергетики доповів, що Україна вчасно й у встановленому порядку поінформувала міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісію, про завершення угоди щодо транзиту газу з Росії. Європейські країни підготувалися до цього рішення.

Гендиректор ОГТСУ додав, що компанія заздалегідь підготувала інфраструктуру до роботи без російського газу та для забезпечення надійного постачання українським споживачам.

"Обговорили також енергетичний баланс, стан наповнення газосховищ та питання безпеки. Тут без деталей. Роздані всі оперативні доручення. Відповідальні визначені. Передусім дав завдання забезпечити безперебійне газопостачання до побутових споживачів", — зазначив Шмигаль.

Сьогодні, 1 січня 2025, Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.

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