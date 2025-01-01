У невизнаному Придністров'ї відключають від газу котельні та будинки

Сьогодні, 1 січня, у невизнаному Придністров'ї відключають від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
Як пише NewsMаker, про це попередив "Тираспільтрансгаз-Придністров'я".
До 12:00 відбудеться відключення газу до 12:00 у котельнях, приватних секторах та багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Перед цим припинили подачу тепла та гарячої води у житлових будинках. Виняток – лікарні та соціальні установи.
У багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі. Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих мешканців закликали обов'язково закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.
Запасів газу за даними придністровської влади має вистачити на 20 днів.
- На початку грудня лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через ризик припинення постачання російського газу в регіон.
- З кінця 2022 весь російський газ відправляли в невизнане Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії, а решту – для побутових потреб.
- Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.
- Болгарія готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила, що припинить постачання газу в країну з 1 січня.