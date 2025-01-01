У невизнаному Придністров'ї відключають від газу котельні та будинки

У багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі.

Сьогодні, 1 січня, у невизнаному Придністров'ї відключають від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.

Як пише NewsMаker, про це попередив "Тираспільтрансгаз-Придністров'я".

До 12:00 відбудеться відключення газу до 12:00 у котельнях, приватних секторах та багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Перед цим припинили подачу тепла та гарячої води у житлових будинках. Виняток – лікарні та соціальні установи.

У багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі. Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих мешканців закликали обов'язково закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Запасів газу за даними придністровської влади має вистачити на 20 днів.