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Болгарія готова допомогти Молдові з постачанням газу, - міністр енергетики

Росія вже оголосила, що припинить постачання газу в країну з 1 січня.

Болгарія готова допомогти Молдові з постачанням газу, - міністр енергетики
Володимир Малінов
Фото: скриншот відео

Болгарія готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила, що припинить постачання газу в країну з 1 січня.

Про це заявив міністр енергетики Владімір Малинов, якого цитує БНР.

Він нагадав, що нещодавно між двома країнами був підписаний документ про реагування на кризу.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром енергетики Молдови, тому вони також покладаються на нас. Ми готові підтримати їх. Ми готові підтримати їх, забезпечивши доступ до СПГ, а також через державного постачальника "Булгаргаз", якщо вони попросять про допомогу", – сказав Малинов.

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року російський "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період. У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють в невизнане Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії, а решту – для побутових потреб.

Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові з 12 грудня діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

  • "Газпром" поставив Молдові ультиматум для продовження постачання газу до країни. Також у 2021 році влада Молдови також домовилася з "Газпромом" про проведення аудиту історичного боргу Кишинева за газ. Кишинів поставив під сумнів заявлені Москвою $709 млн боргу й висловив готовність сплатити лише $9 млн.
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