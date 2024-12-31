Болгарія готова допомогти Молдові з постачанням газу, - міністр енергетики

Росія вже оголосила, що припинить постачання газу в країну з 1 січня.

Болгарія готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила, що припинить постачання газу в країну з 1 січня.

Про це заявив міністр енергетики Владімір Малинов, якого цитує БНР.

Він нагадав, що нещодавно між двома країнами був підписаний документ про реагування на кризу.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром енергетики Молдови, тому вони також покладаються на нас. Ми готові підтримати їх. Ми готові підтримати їх, забезпечивши доступ до СПГ, а також через державного постачальника "Булгаргаз", якщо вони попросять про допомогу", – сказав Малинов.

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року російський "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період. У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють в невизнане Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії, а решту – для побутових потреб.

Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові з 12 грудня діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

30 грудня російський "Газпром" із 1 січня 2025 року обмежує постачання природного газу в Молдову.

В кінці жовтня 2021 року уряд Молдови та російська компанія "Газпром" домовилися подовжити угоду про постачання російського газу з 1 листопада на п'ятирічний термін. Після нового контракту з "Газпромом" тарифи на газ у Молдові виросли більше ніж удвічі.