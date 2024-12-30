Глава МЗС Естонії наголосив на незалежності ЄС від російського газу і засудив погрози Словаччини Україні

Міністр закордонних справ Естонї Маргус Цахкна засудив погрози Словаччини припинити постачання електроенергії Україні у відповідь на те, що Київ зупиняє транзит газу з РФ, передає видання Postimees.
«Не секрет, що експорт енергоресурсів є основним джерелом доходу для Росії, яке дозволяє продовжувати криваву агресивну війну проти України. З початку повномасштабної війни головною метою Естонії та наших однодумців стало обмеження економічних можливостей Росії вести війну. Ми вже зробили значні кроки в цьому напрямку, включаючи запровадження санкцій та встановлення стелі цін на нафту. Однак єдино правильний шлях - продовжувати ці зусилля та ще сильніше перекрити фінансові потоки до Росії. Будь-які кроки у протилежному напрямку неприйнятні», - наголосив Цахкна.
Міністр нагадав, що ЄС домовився про повну відмову від імпорту російських копалин палива до 2027 року. Тому «останні зусилля урядів Угорщини та Словаччини, спрямовані на продовження постачання російського газу до Європейського Союзу, суперечать цій меті, оскільки лише продовжують енергетичну залежність від Росії».
Цахкна додав, що Європейська комісія підтвердила, що припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на енергетичну безпеку ЄС та його країн-членів. Міністр наголосив, що звільнення від енергетичної залежності від РФ «відповідає інтересам кожної держави, оскільки Росія звикла використати експорт енергії як зброю» і додав, що «не можна вважати Росію надійним партнером».
За його словами, Росія демонструє свою справжню сутність, погрожуючи, наприклад, залишити жителів придністровського регіону Молдови без електрики та опалення з 1 січня, припинивши постачання газу.
«З огляду на все це абсолютно неприпустимо, щоб Словаччина погрожувала припинити екстрені постачання електроенергії для України цієї зими. Україна вже майже три роки бореться не лише за свій суверенітет, а й за безпеку усієї Європи та світу. У ситуації, що склалася, єдино правильний підхід - це всебічна підтримка України, а не посилення страждань українців своїми діями», - вважає Цахкна.
- Днями видання Bloomberg навело заяву очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо, у якій він погрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу.
- Тоді Володимир Зеленський заявив, що, схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу. А МЗС України наголосило, що Фіцо фактично стає на один бік із Путіним.
- Раніше глава словацького уряду їздив до Москви і провів переговори з російським диктатором через те, що Україна припиняє транзит газу. із 1 січня 2025 року.
- Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
- Міністр енергетики Герман Галущенко тоді звернувся листом до енергокомісара Євросоюзу, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-Е та Енергетичного Співтовариства через заяви словацького премєр-міністра Роберта Фіцо.