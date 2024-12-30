Глава МЗС Естонії наголосив на незалежності ЄС від російського газу і засудив погрози Словаччини Україні

"У ситуації, що склалася, єдино правильний підхід - це всебічна підтримка України, а не посилення страждань українців своїми діями", - вважає Цахкна.

Міністр закордонних справ Естонї Маргус Цахкна засудив погрози Словаччини припинити постачання електроенергії Україні у відповідь на те, що Київ зупиняє транзит газу з РФ, передає видання Postimees.

«Не секрет, що експорт енергоресурсів є основним джерелом доходу для Росії, яке дозволяє продовжувати криваву агресивну війну проти України. З початку повномасштабної війни головною метою Естонії та наших однодумців стало обмеження економічних можливостей Росії вести війну. Ми вже зробили значні кроки в цьому напрямку, включаючи запровадження санкцій та встановлення стелі цін на нафту. Однак єдино правильний шлях - продовжувати ці зусилля та ще сильніше перекрити фінансові потоки до Росії. Будь-які кроки у протилежному напрямку неприйнятні», - наголосив Цахкна.

Міністр нагадав, що ЄС домовився про повну відмову від імпорту російських копалин палива до 2027 року. Тому «останні зусилля урядів Угорщини та Словаччини, спрямовані на продовження постачання російського газу до Європейського Союзу, суперечать цій меті, оскільки лише продовжують енергетичну залежність від Росії».

Цахкна додав, що Європейська комісія підтвердила, що припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на енергетичну безпеку ЄС та його країн-членів. Міністр наголосив, що звільнення від енергетичної залежності від РФ «відповідає інтересам кожної держави, оскільки Росія звикла використати експорт енергії як зброю» і додав, що «не можна вважати Росію надійним партнером».

За його словами, Росія демонструє свою справжню сутність, погрожуючи, наприклад, залишити жителів придністровського регіону Молдови без електрики та опалення з 1 січня, припинивши постачання газу.

«З огляду на все це абсолютно неприпустимо, щоб Словаччина погрожувала припинити екстрені постачання електроенергії для України цієї зими. Україна вже майже три роки бореться не лише за свій суверенітет, а й за безпеку усієї Європи та світу. У ситуації, що склалася, єдино правильний підхід - це всебічна підтримка України, а не посилення страждань українців своїми діями», - вважає Цахкна.