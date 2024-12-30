Ахмед аль-Шараа: вибори в Сирії можуть відбутися аж через чотири роки

Фактичний лідер країни також підтвердив, що «Хаят Тахрір аш-Шам» та інші збройні угруповання будуть розпущені.

Фактичний лідер Сирії та очільник руху «Хаят Тахрір аш-Шам» Ахмед аль-Шараа заявив, що для проведення в країні перших виборів після падіння режиму Башара аль-Асада може знадобитися до чотирьох років.

Про це повідомляє Financial Times.

У своїх перших коментарях щодо можливого розкладу ключових етапів політичного переходу в країні Шараа сказав, що «будь-які дійсні вибори вимагатимуть всебічного перепису населення».

Розробка нової конституції також може зайняти до трьох років, сказав він в інтерв’ю телекомпаніям al-Arabiya та al-Hadath.

Раніше цього місяця «Хаят Тахрір аш-Шам» призначила Мохамеда аль-Башира тимчасовим прем'єр-міністром Сирії.

Башир, який очолював цивільну адміністрацію в Ідлібі, північно-західному регіоні, який роками перебував під контролем «Хаят Тахрір аш-Шам», оголосив у той час, що його кабінет, який в основному складається з членів руху, які брали участь у колишній адміністрації Ідлібу, сформує тимчасовий уряд до березня наступного року.

Хаді аль-Бахра, голова Сирійської національної коаліції противників Асада закликав включити всі опозиційні партії до перехідного уряду, проте Ахмед аль-Шараа заявив, що квотна система формування уряду квот знищила б перехідну роботу.

Шараа також підтвердив, що «Хаят Тахрір аш-Шам» та інші збройні угруповання будуть розпущені.

Нагадаємо, сьогодні український міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся у Дамаску з Ахмедом аль-Шараа.

Україна також передасть Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з World Food Programme.