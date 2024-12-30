Український міністр закордонних справ прибув до Сирії

До Сирії прибув український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише Al Arabiya з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA.
З ним зустрівся фактичний правитель Сирії Ахмед аль-Шараа. До цього місцеві медіа анонсували візит українських високопосадовців, але хто саме мав приїхати – не говорили.
В українському МЗС поїздку до Сирії, яка нещодавно звільнилася від режиму диктатора Башара Асада, не анонсували.
Україна в грудні надала сирійцям допомогу з продовольством: відправила 500 тонн пшеничного борошна, якого має вистачити на понад 33 000 родин.
Раніше український президент обговорив на Ставці співпрацю з новою владою Сирії.
Більше на цю тему – в матеріалі "Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії".