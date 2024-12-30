Південна Корея перевірить всі літаки Boeing 737-800, що експлуатуються авіакомпаніями

Зараз слідчі працюють над ідентифікацією жертв і з'ясовують причини катастрофи.

Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чой Санг-Мок наказав провести надзвичайну перевірку безпеки всієї системи експлуатації авіакомпаній країни, пише Reuters.

Зараз слідчі працюють над ідентифікацією жертв і з'ясовують, що спричинило найбільш смертоносну авіакатастрофу у Південній Кореї.

“Щойно будуть завершені роботи з ліквідації наслідків аварії, Міністерству транспорту доручать провести екстрену перевірку безпеки всієї системи експлуатації повітряних суден, щоб не допустити повторення авіакатастроф”, ‒ сказав він.

Міністерство транспорту повідомило, що влада розглядає можливість проведення спеціальної перевірки всіх 101 літаків Boeing 737-800, що експлуатуються південнокорейськими авіалініями.