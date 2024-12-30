Південна Корея перевірить всі літаки Boeing 737-800, що експлуатуються авіакомпаніями

Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чой Санг-Мок наказав провести надзвичайну перевірку безпеки всієї системи експлуатації авіакомпаній країни, пише Reuters.
Зараз слідчі працюють над ідентифікацією жертв і з'ясовують, що спричинило найбільш смертоносну авіакатастрофу у Південній Кореї.
“Щойно будуть завершені роботи з ліквідації наслідків аварії, Міністерству транспорту доручать провести екстрену перевірку безпеки всієї системи експлуатації повітряних суден, щоб не допустити повторення авіакатастроф”, ‒ сказав він.
Міністерство транспорту повідомило, що влада розглядає можливість проведення спеціальної перевірки всіх 101 літаків Boeing 737-800, що експлуатуються південнокорейськими авіалініями.
- У Південній Кореї 29 грудня пасажирський літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і розбився в міжнародному аеропорту Муана. Унаслідок авіакатастрофи загинули 179 людей, дві людини вижили. Рейс 7C2216 авіакомпанії Jeju Air прибув зі столиці Таїланду Бангкока.
- Слідчі називають можливими факторами зіткнення з птахами та погодні умови, вони перевіряють ці версії.
- За словами експертів, залишається багато питань, зокрема чому літак, оснащений двома двигунами CFM 56-7B26, летів так швидко і чому його шасі не було випущено, коли він проїхав по злітно-посадковій смузі і врізався в стіну.
- Представники міністерства транспорту заявили, що коли пілоти виконували плановий захід на посадку, вони повідомили диспетчерській службі, що літак зіткнувся з птахом.