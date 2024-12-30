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​Експрезидент США Картер помер у віці 100 років

Він був найстарішим із президентів США всіх часів.

​Експрезидент США Картер помер у віці 100 років
Джиммі Картер
Фото: EPA/UPG

39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер помер у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія, у віці 100 років.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на сина Картера.

Експрезиденту було 100 років, і він був найстарішим із президентів США всіх часів.

Його син підтвердив смерть, але не назвав її безпосередню причину. У заяві, зробленій у лютому 2023 року, Центр Картера повідомив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування і проведе решту часу вдома під наглядом хоспісу. Останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок.

Дружина Картера Розалін померла 19 листопада 2023 року у віці 96 років. Подружжя Картерів, які були близькими партнерами в публічному житті, прожило у шлюбі понад 77 років, що є найдовшим президентським шлюбом в історії США. Його остання публічна поява була на її похороні в Плейнсі, де він сидів у першому ряду в інвалідному візку.

Востаннє Картера сфотографували біля свого будинку з сім'єю і друзями, коли він спостерігав за авіашоу 1 жовтня, організованим з нагоди його 100-річчя.

Картер був президентом США з 1977 по 1981 рік, лауреат Нобелівської премії миру 2002 року. Член Демократичної партії у США. Протягом двох термінів обіймав посаду губернатора штату Джорджія - з 1971 по 1975 рік. Картер є автором низки книг про міжнародну політику та релігію, він також отримав три премії “Греммі” за аудіоверсії своїх книг про віру.

У 2014 році Картер заявляв, що "анексія Криму з боку Росії була неминучою" і закликав президента Обаму не постачати зброю Україні. 

24 лютого 2022 року Картер засудив агресію РФ: “Неспровокований напад Росії на Україну з використанням військової та кіберзброї порушує міжнародне право та основні права людини українського народу. Я засуджую цей несправедливий напад на суверенітет України, який загрожує безпеці в Європі та всьому світі, і закликаю президента Путіна припинити всі військові дії та відновити мир. Сполучені Штати та їх союзники повинні підтримати народ України на підтримку його права на мир, безпеку та самовизначення”. 

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