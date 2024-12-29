Гібридні атаки Росії можуть призвести до значних жертв, - заступник генсека НАТО

Останнім часом кількість таких атак зросла до рівнів, які вважались би неприйнятними ще п'ять років тому.

Гібридні напади Росії проти країн НАТО зрештою можуть призвести до "значних" жертв, вважає заступник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky News, передає "Голос Америки".

"Є реальна загроза, що один із таких нападів призведе до значної кількості жертв, або завдасть істотної економічної шкоди", - сказав він.

Посадовець додав, що кількість таких нападів з боку Росії зросла до рівнів, "які вважались би неприйнятними п'ять років тому".

"Ми точно можемо нарахувати десятки... До 100 точно. Однак, багато і зірваних змов", - сказав Аппатурай.

Про гібридні загрози Росії також застеріг НАТО і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. У своєму дописі в Telegram він закликав Європу та НАТО "розглядати ризики появи гібридних загроз на кордонах".

Тіньовий флот, який здійснює диверсії щодо кабелів, може бути не єдиною такою загрозою від РФ. Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР, або ж іранських проксі - це цілком реально, якщо не зупинити Росію зараз. Військові КНДР вже воюють на території Європи. Хто міг про це подумати раніше?", - написав Єрмак.

"Безкарність породжує вседозволеність. Саме зараз той момент, який вимагає сильних рішень та сильних дій", - додав він.

Днями стало відомо про пошкодження паралельної лінії електропередачі EstLink 2 в результаті ймовірної диверсії, до якої могло бути причетним російське судно з "тіньового флоту". У відповідь на інцидент НАТО оголосило, що збільшує військову присутність у Балтійському морі, а Військово-морські сили Естонії розпочали патрулювання у Балтійському морі для захисту підводного кабелю EstLink 1, що постачає електроенергію з Фінляндії.

16 грудня, Єврорада ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані зокрема на "тіньовий флот" Росії. А 17 грудня під час саміту лідерів JEF12 європейських країн домовилися зупинити російський "тіньовий флот".