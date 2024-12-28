У Молдові з січня обмежать споживання електроенергії через припинення постачання російського газу

В години пік не працюватимуть деякі підприємства, заборонять користуватися ліфтами, відключать світло у вітринах та архітектурне підсвічування.

Влада Молдови ввела обмеження на споживання електроенергії на тлі енергокризи, спричиненої припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня.

Про це свідчить рішення державної Комісії з надзвичайних ситуацій від 27 грудня.

Комісія з питань надзвичайних ситуацій затвердила в умовах надзвичайного стану низку заходів, які забезпечать безперебійність електропостачання споживачів та контроль усіх процесів для цього.

З метою зменшення енергоспоживання з 1 січня 2025 року адміністратори громадських будівель та комерційних об’єктів обмежать внутрішнє освітлення будівель щонайменше на 30%, відключать вікна, декоративне освітлення, обмежать роботу ескалаторів тощо.

Підприємства з енергоємним виробничим процесом організують графік роботи таким чином, щоб процеси, на які витрачається найбільше електроенергії, не виконувалися в години пік.

Адміністратори житлових будинків та інших будинків з ліфтами розміщуватимуть повідомлення з рекомендацією не користуватися ліфтом з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00, щоб уникнути його блокування в русі.

А керівники підприємств водопостачання та водовідведення регулюватимуть режим роботи водосховищ, щоб мінімізувати споживання електроенергії з 07.00 до 11.00 та з 18.00 до 23.00 та максимально використовувати потенціал водойм.

З метою підвищення обізнаності щодо економії енергоресурсів ЗМІ забезпечуватимуть поширення у прайм-тайм інформаційних матеріалів щодо ефективного та раціонального споживання енергоресурсів.

Прем'єр-міністр Дорін Речан підкреслив, що в нинішніх умовах важливо повною мірою використовувати власні потужності з виробництва та імпорту електроенергії.

«Ми максимально використаємо електростанції, і я дякую тим, хто досі інвестував у сектор відновлюваної енергетики. Ця інвестиція зараз вирішує проблему страхування електроенергії. Уряд і надалі заохочуватиме ці підприємства: кожен мегават виробленої в країні енергії за справедливу ціну нам допомагає. Давайте будемо солідарними, давайте разом подолаємо цю нав’язану ззовні ситуацію», – наголосив прем’єр.

Рішенням передбачено, що з 1 січня 2025 року з 6:00 до 23:00 електроенергія, вироблена в країні, торгуватиметься лише на внутрішньому ринку. У цей час його вивезення буде заборонено, крім святкових і вихідних днів. Прем'єр-міністр Дорін Речан зазначив, що це тимчасовий, солідарний захід для подолання ситуації в енергетичному секторі.

Рішенням також передбачено, що під час надзвичайного стану між учасниками оптового та роздрібного ринку електричної енергії не нараховуються штрафні санкції у разі недотримання строків оплати. Такий самий захід застосовується у випадку постачання/постачання природного газу на період, що не перевищує 45 днів.

Іншим затвердженим заходом дозволяється тимчасове розміщення на період надзвичайного стану електрогенераторів на землях державної власності, які прилягають до приватної власності, без попереднього узгодження схеми розміщення з дотриманням правил безпеки, доступу та громадського порядку.

Місцеві державні адміністрації та державні установи, які мають ТЕС, що працюють на твердому біопаливі, використовуватимуть його в першочерговому порядку.

З 16 грудня в Республіці Молдова діє надзвичайний стан у зв’язку з можливою гуманітарною кризою в Придністровському регіоні через невиконання Російською Федерацією контракту на постачання природного газу споживачам. Це може навіть призвести до припинення виробництва електроенергії, виробленої Кучурганською електростанцією.