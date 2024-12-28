Пошкодження підводного кабелю: Фінляндія конфіскувала танкер тіньового флоту Росії для проведення розслідування

Танкер, екіпаж якого підозрюють у пошкодженні підводного електрокабелю, перебуватиме на стоянці на час розслідування.

Танкер Eagle S, екіпаж якого підозрюють у пошкодженні морського електрокабелю між Фінляндією та Естонією, а також чотирьох кабелів зв'язку, був супроводжений у порт Кілпілахті міста Порвоо, передає Yle.

Він прибув на внутрішню якірну стоянку Свартбек близько 16 години у суботу, 28 грудня. Переміщення виконали після того, як кримінальна поліція конфіскувала танкер Eagle S.

Операцією транспортування керувало поліцейське управління Гельсінкі за підтримки прикордонної охорони. Переміщення судна Eagle S здійснювалося за допомогою двох лоцманських катерів і буксирів Ukko і Ahti.

На судні проводитиметься технічне розслідування, мета якого з'ясувати, чи є танкер причиною пошкодження електричного кабелю. За заявою поліції, нове місце найбільше підходить для проведення слідчих дій.

Пошкодження електрокабелю Estlink 2, що проходить між Естонією та Фінляндією, а також перешкоди у роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів було виявлено 25 грудня.

Видання Lloyd's List стверджує, що на затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S виявили шпигунське обладнання. Шпигунське обладнання було встановлено ще на одному танкері російського "тіньового флоту" Swiftsea Rider.

Раніше влада Фінляндії затримала нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою пошкодження кабелю живлення між Фінляндією та Естонією.