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ГУР: У РФ вибухом пошкоджені вагони, які забезпечують логістику окупантів

РФ приховує правду про вибух на залізниці у Московській області.

ГУР: У РФ вибухом пошкоджені вагони, які забезпечують логістику окупантів
Вибух на залізниці у Московській області
Фото: Скріншот відео ГУР

Росія приховує правду про вибух на залізниці у Московській області, через що знищені вагони потяга, які РФ використовувала для забезпечення логістики власної армії. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України. 

Зазначається, що 27  грудня 2024 року о першій ночі на залізничній станції населеного пункту Воскрєсєнск Московської області відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. Держава-агресор використовувала їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії. 

Масштаб завданих збитків встановлюється. 

"Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо воскрєсєнска ― страх вождів кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає", – наголосила розвідка. 

  • Нещодавно на території економічної зони “Алабуґа”у Росії згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів. 
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