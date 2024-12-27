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Туреччина буде шукати нафту у Чорному морі

Також Туреччина збільшує видобуток газу у Чорному морі. 

Туреччина буде шукати нафту у Чорному морі
Туреччина буде шукати нафту у Чорному морі (ілюстративне фото)
Фото: Українська енергетика

Туреччина проведе нові бурові роботи для пошуку нафти в південно-західній частині Чорного моря.

Про це розповів міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє CNN Türk.

“Ми інтенсивно працюємо для проведення нового буріння для пошукових цілей. Зокрема ми виявили місце в районі Чаєлі провінції Різе, про яке постійно йде мова як про нафтове родовище. Ми хочемо провести там бурові роботи”, - сказав Алпарслан Байрактар.

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Міністр зазначив, що також Туреччина збільшує видобуток газу у Чорному морі. Видобуток на газовому родовищі Сакарья в Чорному морі на сьогодні досяг 7 млн куб. м. і має перевищити 9 млн куб. м. у першому кварталі 2025 року. 

В планах збільшити видобуток до 9,5-10 млн кубометрів, а потім до 20 млн кубометрів. 

Крім того, у Туреччини є пропозиції щодо розвідувальних робіт у Чорному морі та біля берегів Болгарії.

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