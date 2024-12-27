Кірбі: перші ознаки вказують на можливість того, що літак "Азербайджанських авіаліній" був збитий російськими ППО

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі прокоментував авіакатастрофу за участі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився цього тижня в Казахстані, передає “Голос Америки”.

"Ми... бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", — сказав Кірбі.

Він додав, що Вашингтон запропонував допомогу в розслідуванні катастрофи. Зараз спільне розслідування проводять Азербайджан, Казахстан та Росія.

Що відомо про авіакатастрофу літака "Азербайджанських авіаліній"