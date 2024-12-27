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Кірбі: перші ознаки вказують на можливість того, що літак "Азербайджанських авіаліній" був збитий російськими ППО

Вашингтон запропонував допомогу в розслідуванні катастрофи.

Кірбі: перші ознаки вказують на можливість того, що літак "Азербайджанських авіаліній" був збитий російськими ППО
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі прокоментував авіакатастрофу за участі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився цього тижня в Казахстані, передає “Голос Америки”.

"Ми... бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", — сказав Кірбі.

Він додав, що Вашингтон запропонував допомогу в розслідуванні катастрофи. Зараз спільне розслідування проводять Азербайджан, Казахстан та Росія.

Що відомо про авіакатастрофу літака "Азербайджанських авіаліній"

  • 25 грудня у Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. За попередніми даними, на борту літака, що розбився в Казахстані, знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.

  • Згодом в українському ЦПД заявили, що це росіяни пошкодили літак із зенітного ракетного комплексу. 

  • За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.
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