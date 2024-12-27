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Зеленський подякував США за підтримку грузинського народу та санкції проти Іванішвілі

Україна вже застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та його поплічників.

Зеленський подякував США за підтримку грузинського народу та санкції проти Іванішвілі
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запровадження санкцій США проти засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі та подякував за підтримку народу Грузії.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Вдячний Сполученим Штатам за сильний крок на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону – санкції проти Бідзіни Іванішвілі. Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна", — написав Президент. 

Зеленський додав, що втрата будь-якої країни, руйнація демократії для одного народу та поширення  російського впливу створюють небезпеку для всіх народів.

"Україна вже застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та ключових осіб у його мафіозній групі. Зараз ще одна рішуча дія – сильні санкції Америки", — додає глава держави. 

Зеленський закликав всіх європейських партнерів, "усіх партнерів у світі, які цінують нормальне життя й свободу народів, застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу".

  • Держдеп запровадив санкції проти засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Його внесли до списку санкцій SDN, а також щодо нього діє ліцензія №116, яка пов’язує його діяльність з російським впливом в інших країнах. 
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