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Зеленський поговорив з президентом Сербії про зміцнення відносин

Александр Вучич передав побажання миру.

Зеленський поговорив з президентом Сербії про зміцнення відносин
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив у мережі X про проведену розмову зі своїм сербським колегою Александром Вучичем.

За словами глави держави, лідери обговорили посилення двосторонніх відносин на тлі відновлення повноцінної роботи посольства Сербії у Києві з новим очільником дипломатичної місії.

Зеленський та Вучич "скоординували зусилля на спільному шляху інтеграції до Європейського Союзу". Також Президент подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Натомість Вучич передав українському народу новорічні привітання та побажання якомога скорішого настання миру. 

Сербія є однією з європейських країн, що не прагнуть обмежувати чи розривати відносини із Росією через її агресію проти України. Белград чинить супротив приєднанню до антиросійських санкцій, що ускладнює для нього питання євроінтеграції.

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