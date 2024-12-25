Заступник міністра оборони України провів зустріч з новопризначеним військовим аташе США

Під час зустрічі сторони обговорили спільні проєкти в ОПК, стратегію військової допомоги на 2025 та підготовку до Рамштайну.

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з новопризначеним аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні генерал-майором Кітом Філліпсом. Основними темами для обговорення були підготовка до Рамштайну та стратегія військової допомоги на 2025.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Сергій Боєв привітав генерал-майора Кіта Філліпса з призначенням на посаду та підкреслив важливість його ролі для подальшого зміцнення партнерських відносин України та США.

"Попереду багато роботи – підбиття підсумків 2024 року, узгодження планів на 2025-й та відслідковування надання оголошеної допомоги", – сказав Сергій Боєв.

Він поінформував американського аташе про поточні проєкти та додав, що Україні важливо розуміти ресурси, на які варто розраховувати наступного року. Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі Рамштайн та важливість швидких рішень, з огляду на ситуацію на фронті та обмеженість у часі.

"Також один з пріоритетів – фіналізувати стратегію військової допомоги. Ми маємо повний перелік необхідної амуніції та озброєння, із зазначенням бригад та їхніх бойових задач", – підкреслив заступник міністра оборони.

Сторони обговорили також співпрацю у сфері ОПК, роботу по діючим контрактам та інвестиції у виробництво дронів, боєприпасів та ППО. Окремою темою стали пріоритети в межах вже існуючих програм співпраці – PDA, USAI, FMF.

Генерал-майор Кіт Філліпс запевнив у тісній співпраці та подальшій допомозі України від США. Аташе підкреслив, що американці розуміють важливість справедливого миру та інструментів, які для цього потребуються.