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Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години

Він передбачає надання органам поліції права здійснювати адміністративне затримання порушників.

Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

Кабінет міністрів зареєстровав у Верховній Раді проєкт закону, яким пропонується посилити відповідальність за порушення комендантської години.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає:

  • доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, якою пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях. Зокрема, пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень); 
  • внесення змін до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується надати право органам поліції здійснювати адміністративне затримання порушників.

У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Цей законопроект зареєстрували у жовтні і погоджували його з Національною поліцією та МВС.

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