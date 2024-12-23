Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години

Кабінет міністрів зареєстровав у Верховній Раді проєкт закону, яким пропонується посилити відповідальність за порушення комендантської години.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає:

доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, якою пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях. Зокрема, пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень);

внесення змін до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується надати право органам поліції здійснювати адміністративне затримання порушників.

У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Цей законопроект зареєстрували у жовтні і погоджували його з Національною поліцією та МВС.