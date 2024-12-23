Комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди, екстремальне порно та порно з дітьми і його розповсюдження серед дітей.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Коротко – ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років", – написав Железняк.

Таким чином, кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди, екстремальне порно та порно з дітьми і його розповсюдження серед дітей.

Крім цього, каратися буде сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми.

Нагадаємо, що на початку листопада Желлезняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно.