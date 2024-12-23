73% українців схвалюють відновлення ядерної зброї

Якщо йтиметься про втрату підтримки і санкції від Заходу, то прихильне ставлення до відновлення ядерної зброї знижується до 46%

73% українців прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї. Не підтримують – 20%, а 7% ще не визначилися.

Про це йдеться у опитуванні КМІС.

Соціологи додають, що якщо йтиметься про втрату підтримки і санкції від Заходу, то прихильне ставлення до відновлення ядерної зброї знижується до 46%, а частка тих, хто не підтримає таку ініціативу, зросте до 44%. Решта 10% мають невизначені погляди.

Проте якщо Україна має достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були би піти на втрату підтримки Заходу з метою отримання ядерної зброї. Не підтримали би рішення отримати ядерну зброю за такого сценарію – 33%, а 8% мають невизначені погляди.

Фото: КМІС

Також досліджували, як бажання відновити ядерну зброю пов’язане із довірою НАТО.

"Як можна бачити, довіра НАТО не суперечить бажанню відновити ядерну зброю. Навіть більше, якщо говорити про в цілому бажання відновити ядерну зброю, найбільше цього прагнуть ті, хто довіряє НАТО", – зазначили у КМІС.

Фото: КМІС

Соціологи нагадали, що у 1994 році Україна остаточно відмовилися від ядерної зброї та підписала Будапештський меморандум. У середині 1994 року 50% українців вважали, що Україна має стати без’ядерною державою, а за володіння ядерною зброєю виступали 30%. Решта 20% мали невизначені погляди.

Важливо, що ставлення до ядерної зброї не дуже відрізнялося залежно від регіону: залежно від регіону орієнтовно 25-35% хотіли збереження ядерної зброї проти 45-55%, які виступали за без’ядерний статус.

Фото: КМІС Опитування 1994 року стосовно володіння Україною ядерною зброєю